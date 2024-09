“È coraggioso ammettere le proprie paure” . Ma chi vuole davvero uccidere e morire per l’impero americano? – Manifesto di reclutamento ucraino. Crediti fotografici: Ministero della Difesa, Ucraina.

L’Associated Press riferisce che molte delle reclute arruolate in base alla nuova legge di leva ucraina non hanno la motivazione e l’indottrinamento militare necessari per puntare effettivamente le armi e sparare contro i soldati russi.

“Alcuni non vogliono sparare. Vedono il nemico in posizione di tiro nelle trincee ma non aprono il fuoco. … È per questo che i nostri uomini stanno morendo”, ha detto un frustrato comandante di battaglione della 47a brigata ucraina. “Quando non usano le armi, sono inefficaci”.

Questo è un territorio familiare a chiunque abbia studiato il lavoro del generale di brigata Samuel “Slam” Marshall, veterano della Prima Guerra Mondiale e capo storico dell’esercito americano nella Seconda Guerra Mondiale. Marshall ha condotto centinaia di sessioni di piccoli gruppi post-combattimento con le truppe americane nel Pacifico e in Europa e ha documentato le sue scoperte nel libro Men Against Fire: the Problem of Battle Command.

Una delle scoperte più sorprendenti e controverse di Slam Marshall è stata che solo il 15% circa delle truppe statunitensi in combattimento ha effettivamente sparato contro il nemico. In nessun caso la percentuale superava il 25%, anche quando il mancato sparo metteva in pericolo la vita dei soldati stessi.

Marshall concluse che la maggior parte degli esseri umani ha un’avversione naturale per l’uccisione di altri esseri umani, spesso rafforzata dalla nostra educazione e dalle nostre credenze religiose, e che trasformare i civili in soldati da combattimento efficaci richiede quindi un addestramento e un indottrinamento espressamente concepiti per annullare il nostro naturale rispetto per la vita umana. Questa dicotomia tra la natura umana e l’uccisione in guerra è oggi considerata alla base di gran parte del PTSD di cui soffrono i veterani di guerra.

Le conclusioni di Marshall furono incorporate nell’addestramento militare degli Stati Uniti, con l’introduzione di bersagli al poligono di tiro che assomigliavano a soldati nemici e un indottrinamento deliberato per disumanizzare il nemico nella mente dei soldati. Quando condusse una ricerca simile nella Guerra di Corea, Marshall scoprì che i cambiamenti nell’addestramento della fanteria, basati sul suo lavoro nella Seconda Guerra Mondiale, avevano già portato ad un aumento dei rapporti di tiro.

Questa tendenza è continuata in Vietnam e nelle guerre americane più recenti. Parte della scioccante brutalità dell’occupazione militare ostile degli Stati Uniti in Iraq deriva direttamente dall’indottrinamento disumanizzante delle forze di occupazione statunitensi, che ha incluso il falso collegamento dell’Iraq ai crimini terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti e l’etichettatura degli iracheni che hanno resistito all’invasione e all’occupazione statunitense del loro Paese come “terroristi”.

Un sondaggio di Zogby condotto nel febbraio 2006 tra le forze statunitensi in Iraq ha rilevato che l’85% delle truppe statunitensi riteneva che la loro missione fosse quella di “vendicarsi del ruolo di Saddam negli attentati dell’11 settembre” e il 77% riteneva che la ragione principale della guerra fosse quella di “impedire a Saddam di proteggere Al Qaeda in Iraq”. Si trattava di pura finzione, tagliata di sana pianta dai propagandisti di Washington, eppure, a tre anni dall’occupazione statunitense, il Pentagono stava ancora ingannando le truppe americane per collegare falsamente l’Iraq all’11 settembre.

L’impatto di questa disumanizzazione è stato confermato anche dalle testimonianze della corte marziale nei rari casi in cui le truppe statunitensi sono state perseguite per aver ucciso civili iracheni. In una corte marziale a Camp Pendleton, in California, nel luglio 2007, un caporale che testimoniava per la difesa disse alla corte che non vedeva l’uccisione a sangue freddo di un civile innocente come un’esecuzione sommaria. “La vedo come un’uccisione del nemico”, ha detto alla corte, aggiungendo: ‘I Marines considerano tutti gli uomini iracheni parte dell’insurrezione’.

Le morti in combattimento degli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan (6.257 morti) sono solo una frazione del numero di morti in combattimento degli Stati Uniti in Vietnam (47.434) o in Corea (33.686), e una frazione ancora più piccola dei quasi 300.000 americani uccisi nella Seconda guerra mondiale. In tutti i casi, altri Paesi hanno subito un numero di morti molto più alto.

Eppure, le perdite americane in Iraq e Afghanistan hanno provocato ondate di contraccolpi politici negli Stati Uniti, causando problemi di reclutamento militare che persistono tuttora. Il governo americano ha risposto abbandonando le guerre che prevedevano un grande dispiegamento di truppe di terra e affidandosi maggiormente alle guerre per procura e ai bombardamenti aerei.

Dopo la fine della Guerra Fredda, il complesso militare-industriale e la classe politica statunitensi pensavano di aver “sconfitto la sindrome del Vietnam” e che, liberati dal pericolo di provocare la Terza Guerra Mondiale con l’Unione Sovietica, avrebbero potuto usare la forza militare senza freni per consolidare ed espandere il potere globale degli Stati Uniti. Queste ambizioni hanno attraversato le linee di partito, dai “neoconservatori” repubblicani ai falchi democratici come Madeleine Albright, Hillary Clinton e Joe Biden.

In un discorso tenuto al Council on Foreign Relations (CFR) nell’ottobre 2000, un mese prima di conquistare un seggio al Senato degli Stati Uniti, Hillary Clinton fece eco al famigerato rifiuto della “Dottrina Powell” della guerra limitata da parte della sua mentore Madeleine Albright.

“C’è un ritornello…”, ha dichiarato la Clinton, ”secondo cui dovremmo intervenire con la forza solo quando ci troviamo di fronte a piccole e splendide guerre che possiamo sicuramente vincere, preferibilmente con una forza schiacciante in un periodo di tempo relativamente breve. A coloro che ritengono che dovremmo essere coinvolti solo se è facile da fare, penso che dobbiamo dire che l’America non ha mai e non dovrebbe mai sottrarsi a un compito difficile se è quello giusto”.

Durante la sessione di domande e risposte, un dirigente bancario del pubblico ha sfidato la Clinton su questa affermazione. “Mi chiedo se lei pensi che tutti i Paesi stranieri, la maggior parte dei Paesi, accolgano con favore questa nuova assertività, compreso il miliardo di musulmani che sono là fuori”, ha chiesto, ‘e se non ci sia qualche grave rischio per gli Stati Uniti in questo, che non direi nuovo internazionalismo, ma nuovo imperialismo’.

Quando la politica di guerra aggressiva promossa dai neocons e dai falchi democratici si è infranta in Iraq e in Afghanistan, ciò avrebbe dovuto indurre un serio ripensamento delle loro errate ipotesi sull’impatto di un uso aggressivo e illegale della forza militare statunitense.

Invece, la risposta della classe politica statunitense ai contraccolpi delle sue guerre catastrofiche in Iraq e Afghanistan è stata semplicemente quella di evitare grandi dispiegamenti di forze di terra o “stivali sul terreno”. Hanno invece abbracciato l’uso di devastanti bombardamenti e campagne di artiglieria in Afghanistan, a Mosul in Iraq e a Raqqa in Siria, e di guerre combattute da proxy, con il pieno e “ferreo” sostegno degli Stati Uniti, in Libia, Siria, Iraq, Yemen, e ora in Ucraina e Palestina.

L’assenza di un gran numero di vittime statunitensi in queste guerre le ha tenute lontane dalle prime pagine dei giornali nazionali e ha evitato il tipo di contraccolpo politico generato dalle guerre in Vietnam e in Iraq. La mancanza di copertura mediatica e di dibattito pubblico ha fatto sì che la maggior parte degli americani sapesse ben poco di queste guerre più recenti, fino a quando la sconvolgente atrocità del genocidio di Gaza ha finalmente iniziato a rompere il muro del silenzio e dell’indifferenza.

I risultati di queste guerre per procura statunitensi non sono, come prevedibile, meno catastrofici di quelli delle guerre in Iraq e Afghanistan. Gli impatti politici interni degli Stati Uniti sono stati mitigati, ma gli impatti reali nei Paesi e nelle regioni coinvolte sono letali, distruttivi e destabilizzanti come sempre, minando il “soft power” e le pretese di leadership globale degli Stati Uniti agli occhi di gran parte del mondo.

Di fatto, queste politiche hanno ampliato il divario tra la visione del mondo degli americani poco informati, che si aggrappano alla visione del loro Paese come un Paese in pace e una forza per il bene nel mondo, e le persone in altri Paesi, soprattutto nel Sud globale, che sono sempre più indignate dalla violenza, dal caos e dalla povertà causati dalla proiezione aggressiva del potere militare ed economico degli Stati Uniti, sia attraverso guerre statunitensi, guerre per procura, campagne di bombardamento, colpi di stato o sanzioni economiche.

Ora le guerre sostenute dagli Stati Uniti in Palestina e in Ucraina stanno provocando un crescente dissenso pubblico tra i partner americani in queste guerre. Il recupero da parte di Israele di altri sei ostaggi morti a Rafah ha portato i sindacati israeliani a indire scioperi generalizzati, insistendo sul fatto che il governo Netanyahu deve dare priorità alle vite degli ostaggi israeliani rispetto al suo desiderio di continuare a uccidere i palestinesi e distruggere Gaza.

In Ucraina, l’estensione della leva militare non è riuscita a superare la realtà che la maggior parte dei giovani ucraini non vuole uccidere e morire in una guerra senza fine e senza possibilità di vittoria. I veterani incalliti vedono le nuove reclute più o meno come Siegfried Sassoon descriveva i coscritti britannici che stava addestrando nel novembre 2016 in Memorie di un ufficiale di fanteria: “La materia prima da addestrare peggiorava costantemente. La maggior parte di coloro che arrivavano ora erano entrati nell’esercito senza volerlo, e non c’era motivo per cui dovessero trovare il servizio militare tollerabile”.

Alcuni mesi dopo, con l’aiuto di Bertrand Russell, Sassoon scrisse Finished With War: a Soldier’s Declaration, una lettera aperta in cui accusava i leader politici che avevano il potere di porre fine alla guerra di prolungarla deliberatamente. La lettera fu pubblicata sui giornali e letta ad alta voce in Parlamento. Si concludeva così: “A nome di coloro che stanno soffrendo ora, esprimo questa protesta contro l’inganno che viene praticato su di loro; inoltre credo che possa contribuire a distruggere l’insensibile compiacimento con cui la maggior parte di coloro che sono in patria considerano la continuazione di agonie che non condividono e che non hanno abbastanza immaginazione per realizzare”.

Mentre i leader israeliani e ucraini vedono crollare il loro sostegno politico, Netanyahu e Zelensky corrono rischi sempre più disperati, insistendo sul fatto che gli Stati Uniti devono venire in loro soccorso. Con il “comando da dietro”, i nostri leader hanno ceduto l’iniziativa a questi leader stranieri, che continueranno a spingere gli Stati Uniti a mantenere le loro promesse di sostegno incondizionato, che prima o poi comprenderanno l’invio di giovani truppe americane a uccidere e morire accanto alle loro.

La guerra per procura non è riuscita a risolvere il problema che si proponeva di risolvere. Invece di fungere da alternativa alle guerre di terra che coinvolgono le forze americane, le guerre per procura statunitensi hanno generato crisi sempre più gravi che ora rendono sempre più probabili le guerre degli Stati Uniti con l’Iran e la Russia.

Né i cambiamenti apportati all’addestramento militare statunitense dalla Seconda guerra mondiale né l’attuale strategia statunitense di guerra per procura hanno risolto l’antica contraddizione descritta da Slam Marshall in Uomini contro il fuoco, tra l’uccisione in guerra e il nostro naturale rispetto per la vita umana. Abbiamo chiuso il cerchio, tornando a questo stesso bivio storico, dove dobbiamo ancora una volta fare la fatidica e inequivocabile scelta tra la via della guerra e quella della pace.

Se scegliamo la guerra, o permettiamo ai nostri leader e ai loro amici stranieri di sceglierla per noi, dobbiamo essere pronti, come ci dicono gli esperti militari, a mandare ancora una volta decine di migliaia di giovani americani a morire, rischiando anche un’escalation verso una guerra nucleare che ci ucciderebbe tutti.

Se scegliamo veramente la pace, dobbiamo opporci attivamente ai piani dei nostri leader politici per manipolarci ripetutamente alla guerra. Dobbiamo rifiutarci di offrire i nostri corpi e quelli dei nostri figli e nipoti come carne da cannone, o permettere loro di spostare questo destino sui nostri vicini, amici e “alleati” in altri Paesi.

Dobbiamo insistere affinché i nostri cattivi leader si impegnino invece nella diplomazia, nei negoziati e in altri mezzi pacifici per risolvere le controversie con gli altri Paesi, come richiede la Carta delle Nazioni Unite, il vero “ordine basato sulle regole”.

Fonte: Originariamente pubblicato da ZNetwork, 5 settembre 2024

https://znetwork.org/znetarticle/who-wants-to-kill-and-die-for-the-american-empire

Traduzione di Enzo Gargano per il Centro Studi Sereno Regis