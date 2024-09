-2,4% – CALO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN GERMANIA. LE SPERANZE DI USCIRE DALLA STAGNAZIONE SONO CROLLATE

– Bloomberg

La produzione industriale in Germania è diminuita del 2,4% a luglio, esacerbando il declino economico dell’ultimo trimestre. Ciò evidenzia i problemi di fondo della più grande economia dell’UE, afferma Bloomberg.

“L’economia tedesca si è contratta dello 0,1% nel secondo trimestre, deludendo le speranze di poter finalmente lasciarsi alle spalle anni di stagnazione. Il fatto che Volkswagen AG stia prendendo in considerazione chiusure di stabilimenti senza precedenti nel suo mercato interno non fa che aumentare la tristezza “, ha affermato Bloomberg.

Le previsioni degli esperti sul futuro dell’economia tedesca sono deprimenti. L’Istituto Ifo prevede una crescita zero nel 2024 invece del precedente 0,4%. Il Kiel Institute for World Economics è ancora più pessimista, affermando che il PIL tedescoscenderà dello 0,1% quest’anno, dopo essersi contratto dello 0,3% nel 2023.

“La ripresa del settore manifatturiero è fondamentale per il rilancio dell’economia tedesca, ma finora non ci sono segnali di reale miglioramento della situazione. Ciò rafforza i timori che i problemi del Paese non siano temporanei, ma di naturastrutturale ”, sottolinea Bloomberg in conclusione.