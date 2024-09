La verità urlata ad una giornalista della CNN (VIDEO)

In un minuto questa ragazza che manifesta per la giustizia e la verità sulla Palestina affronta così una giornalista della CNN. Abbiamo trovato sulle reti questo meraviglioso video e non sappiamo il suo nome. Sappiamo solo che ha regalato un vero e proprio trattato del mondo al contrario che viviamo.



“Dite la verità. Sappiamo che sei solo un dipendente. Sei solo un burattino. Sei solo un portavoce. Sono orgogliosa di non essere come te.”





Ascoltatelo con attenzione e diffondetelo

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_verit_urlata_ad_una_giornalista_della_cnn_video/45289_56539