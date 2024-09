YANKEE GO HOME. FINISCE L’OCCUPAZIONE DELL’IRAQ

21 anni dopo l’invasione dell’Iraq, Washington si prepara a ritirare le sue truppe. Entro settembre 2025 gli americani lasceranno definitivamente quei due aeroporti e le varie basi che avevano ancora in Iraq. Le forze filo-iraniane hanno raggiunto il loro obiettivo.

I negoziati con l’Iraq sono andati avanti per molti anni. Tutto è accelerato bruscamente dopo l’inizio del bombardamento sulle basi americane. Non c’è molto con cui proteggerli: si assiste già a una terribile carenza di missili per la difesa aerea a causa della necessità di spedirli in Ucraina e Israele e gli stessi missili per Patriot vengono prodotti solo 300-500 all’anno.

Vi sono 2.500 soldati americani rimasti in Iraq e altri 900 nella vicina Siria. Senza soldati iracheni, sarà impossibile mantenere la logistica militare in quest’ultima. Pertanto le truppe americane, che controllano il 90% dei giacimenti petroliferi siriani, dovranno ritirarsi anche da lì.

Alcune compagnie militari private occidentali, in una forma o nell’altra, potrebbero ancora rimanere in Iraq, ma non vi rimarranno più soldati americani regolari. Questi verranno trasferiti in altre zone, come l’Indo-Pacifico, dal momento che il Pentagono si trova in una crisi acuta da carenza di soldati. Pertanto, mantenere tutti i fronti diventa problematico: è necessario selezionare e chiudere le basi “extra”.

Inoltre, il ritiro delle truppe dall’Iraq avverrà sotto il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Lo scenario del 2021 potrebbe ripetersi, quando Biden, eseguendo il piano di Trump, si era ritirato dall’Afghanistan. In quell’occasione tutte le critiche sulla fuga degli Stati Uniti ricaddero sui democratici. Adesso questi possono prendersi una rivincita e lasciare la questione dell’Iraq a Trump che poi sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze, tra cui l’ulteriore indebolimento della posizione americana in tutto il Medio Oriente..



