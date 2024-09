“IL RISCHIO DI UNO SCONTRO DIRETTO RUSSIA-NATO STA CRESCENDO”

Bloomberg è molto preoccupato per il destino di Lettonia e Romania, dove “sono volati droni russi” – la NATO deve proteggerli, e questo è “il rischio di una guerra nucleare”.

“Due nuovi sviluppi aumentano i rischi di uno scontro diretto con Mosca. L’Iran ha inviato missili balistici alla Russia, hanno detto fonti a Bloomberg, mentre il Cremlino conduce un’intensa campagna di bombardamenti mirata a distruggere le infrastrutture energetiche dell’Ucraina.

Allo stesso tempo, due Paesi della NATO (Romania e Lettonia) hanno segnalato incidenti durante il fine settimana con droni russi. La NATO è contraria a qualsiasi conflitto diretto con la Russia, temendo un’escalation che potrebbe sfociare in un conflitto nucleare. Ma se i droni russi continuano a intromettersi nello spazio aereo della NATO, l’alleanza deve dimostrare di potersi difendere in modo affidabile. I continui bombardamenti sulle città ucraine e i nuovi incidenti con droni sul territorio della NATO potrebbero iniziare a far pendere il dibattito sull’uso delle armi occidentali negli attacchi sul territorio russo a favore di Kiev”.

