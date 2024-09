Rapporto Draghi sulla competitività: fallito il modello europeo, ora si rilanci la guerra

epa07286206 European Central Bank (ECB) President Mario Draghi delivers his speech at the European Parliament in Strasbourg, France, 15 January 2019, during the 20 years commemoration of the Euro. EPA/PATRICK SEEGER

Mario Draghi ha presentato il suo rapporto sulla competitività della UE, richiesto mesi fa dalla Commissione von der Leyen. Il testo è un misto tra una sentenza di condanna sul modello imposto nell'ultimo trentennio dai vertici UE (e da Draghi stesso), senza poter nominare i responsabili, e l'invito ad accelerare sulla costruzione di un soggetto autonomo europeo, a partire dalla difesa comune. Draghi, tra le righe, lo dice: il modello europeo fondato sulla compressione salariale, sull'austerità e sulle esportazioni, trainato dalla Germania e dai "paesi frugali" è fallito. Oggi le classi padronali continentali, se vogliono contare qualcosa, devono mettere su una UE armata e guidata da grandi agglomerati industriali e finanziari, per competere con Cina e USA. Noi siamo nemici di questo progetto, guerrafondaio, neocoloniale, imperialistico, che si nutrirà dello sfruttamento dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, dei settori popolari di cui a Bruxelles se ne fregano. Costruiamo l'alternativa, portiamola in piazza nei prossimi mesi! Marta Collot Pap