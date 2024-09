VENEZUELA LA CRESCITA ECONOMICA (+8.58%) SUPERA LE PREVISIONI DEL FMI

La prova che l’economia sta migliorando molto in Venezuela (nonostante 993 sanzioni e blocco economico) è che i grandi media hanno abbandonato il tema da mesi.

Nessun media parla più di fame, tracollo, crisi, disastro, tragedia, ma si guardano bene dal dare i dati reali attuali.

Il presidente Maduro ha fornito i dati ufficiali ad un incontro con i presidenti delle banche e delle assicurazioni in Venezuela.

“Da 13 trimestri consecutivi (oltre 3 anni) c’è una crescita economica permanente in Venezuela.

Il Fondo Monetario Internazionale aveva previsto per il 2024 una crescita su 12 mesi del PIL venezuelano del 4% ma questa cifra è stata sfondata abbondantemente e solamente NEI PRIMI 6 MESI del 2024 il PIL venezuelano è cresciuto dell’8,58% secondo i dati della Banca Centrale, è la crescita più alta di tutto il continente, per fine anno pensiamo di superare il 10%, più del doppio di quanto previsto dal FMI.

Il consumo interno nel 1° semestre 2024 è cresciuto dell’8,99%.

Le entrate fiscali sono aumentate del 143% ma non per un aumento delle tasse, bensì per un aumento di redditi e compra-vendite, questi soldi si trasformeranno in maggiori programmi sociali per il popolo.

Nel frattempo l’inflazione a giugno è stata la più bassa per questo mese degli ultimi 39 anni.

A giugno l’inflazione mensile è stata dell’1%, a luglio abbiamo fatto ancora meglio: 0,7%.

Nell’anno più duro delle sanzioni statunitensi e della guerra economica, nel 2019, l’iper inflazione fu del 344.000%, oggi le sanzioni proseguono, ma con l’aiuto dei paesi amici e con un cambio nel modello produttivo, diminuendo la dipendenza dal petrolio ed aumentando la produzione interna, stiamo vincendo questa guerra.

L’Argentina del fascista Milei, nonostante non sia sottoposta a sanzioni ha l’inflazione più alta del mondo col 271% e i grandi media fanno finta di niente, come sempre avviene quando il presidente è un burattino degli Stati Uniti.

La nostra moneta, il Bolivar, da oltre un anno non si svaluta più rispetto al dollaro ed il tasso di cambio stabile contribuisce a far scendere l’inflazione.

Gli investimenti dall’estero in Venezuela nel primo semestre del 2024 sono aumentati del 16%.

La produzione di barili di petrolio si sta avvicinando ad 1 milione al giorno, stiamo risalendo velocemente.

Il settore bancario è cresciuto del 21%.

Di fronte a questi buoni dati però serve anche una democratizzazione del credito da parte delle banche, una maggior facilità da parte vostra a concedere i crediti a imprese e cittadini.

C’è ancora molto da lavorare, dobbiamo aumentare il potere d’acquisto delle famiglie, tornare ai livelli di prima delle 993 sanzioni che hanno fatto diminuire le nostre entrate valutarie del 99%.

Nessun paese del mondo avrebbe resistito.”

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

