“LA CRIMEA DEVE ESSERE RESTITUITA ALL’UCRAINA” – Erdogan

“La Crimea deve essere restituita all’Ucraina: il dolore per la tragedia vissuta dai nostri turchi tartari di Crimea, che sono stati espulsi con la forza dalla loro patria, non si è attenuato e le loro ferite si sono attenuate non guarito da 80 anni.

L’annessione della Crimea, alla quale la Turchia si oppone e non riconosce fin dal primo giorno, ha ulteriormente esacerbato la sofferenza. Il nostro sostegno all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina rimane incrollabile. Il ritorno della Crimea all’Ucraina è un requisito del diritto internazionale. Anche garantire la sicurezza e il benessere dei nostri compatrioti tatari-turchi di Crimea, una delle popolazioni indigene della Crimea, è tra le priorità della nostra politica estera.



