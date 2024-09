𝗜𝗹 𝗰𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮, 𝗺𝗮 𝗶𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗿à 𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀

I dati resi pubblici dall’Istat riguardo la produzione industriale smentiscono il ministro Urso, che un paio di mesi fa aveva parlato di segnali incoraggianti. Dal maggio 2022 c’รจ stato un vero e proprio crollo dell’industria italiana, che รจ andato di pari passo col fallimento del modello export oriented della UE e con l’aumento dell’ inflazione e dei prezzi dell’energia.

Una politica di guerra e di massacro sociale che nell’arco di un paio d’anni ha mostrato tutta la sua ferocia. Facendo guerra ai lavoratori che continuano a morire sui posti di lavoro, e facendo guerra all’esterno, sostenendo nazisti e genocidi.

Un indirizzo che il governo Meloni non cambierร con la prossima legge di bilancio, da presentare il 20 settembre a Bruxelles e in ossequioso rispetto dei suoi vincoli. Bisogna rompere questo schema per costruire un’alternativa!

Marta Collot Pap