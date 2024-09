L’HONDURAS SCENDE IN PIAZZA IN DIFESA DEL PRESIDENTE XIOMARA

Ennesimo paese dove non governa un presidente fantoccio filo USA ed ennesimo paese a rischio colpo di stato.

Colpo di stato giudiziario, bianco, parlamentare: ormai gli Stati Uniti non agiscono più bombardando il Parlamento come ai tempi del fascista Pinochet contro il compagno socialista Allende.

Ora la tecnica è più subdola, affinché il mondo non si indigni, si usano apparati dello Stato corrotti (Tribunale Supremo di Giustizia, compra vendita di deputati, vice presidenti che tradiscono oppure il sempre valido attentato o avvelenamento camuffato da incidente o da malattia).

Oggi, 14 settembre 2024, tutto l’Honduras democratico è sceso in piazza a difesa della sua presidente socialista Xiomara che da mesi mette in guardia contro manovre interne ed estere per escluderla dalla presidenza, esattamente come avvenne contro suo marito Manuel Zelaya abbattuto dal solito colpo di stato made in USA dopo che lo stesso Zelaya aveva deciso di entrare nella alleanza economica commerciale ALBA creata dal presidente Comandante socialista Hugo Chávez.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

