Se a parlare di pace sono solo gli Orban “Dio ci salvi”

Viktor Orban sulla missione di mantenimento della pace: “Dovevamo iniziare la nostra missione di mantenimento della pace affinché l’Europa potesse finalmente pensare alla pace. Perché i leader europei da parte ucraina sono stati coinvolti in questa guerra come se fosse la loro guerra, come se vi stessero partecipando. Dobbiamo uscire da questa situazione. La via d’uscita è iniziare a parlare seriamente di lasciare le trincee e renderci conto che questa non è la nostra guerra. Dobbiamo anche considerare che è nell’interesse di tutti il ​​cessate il fuoco e i negoziati di pace, perché è chiaro che questa guerra non si risolverà sul campo di battaglia. Se non si trova una soluzione sul campo di battaglia, non dovremmo chiedere la continuazione della guerra, ma dovremmo lottare per un accordo. Sempre più paesi dicono che vorrebbero unirsi alla parte della pace. Il cancelliere tedesco, ad esempio, già dice sui media tedeschi cose per le quali tre settimane fa sarebbe stato criticato. Quindi la situazione sta cambiando. Sto preparando missioni di mantenimento della pace, presto avremo iniziative inaspettate e tutte ci porteranno un passo avanti verso la pace”.

(Dimitry Smirnov)

https://t.me/sakeritalianotizie