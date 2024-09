Gustavo Petro denuncia un golpe “imminente” in Colombia

Il presidente colombiano lancia un nuovo allarme. Gustavo Petro ha denunciato l’esistenza di un piano per rovesciarlo. Durante un evento ad Armenia, nel Quindío, dove ha incontrato i rappresentanti dei media alternativi, il presidente ha fornito dettagli su quella che considera una minaccia imminente contro il suo governo.

“Un colpo di Stato non è un colpo di mano dei generali della polizia e dell’esercito che cercano di conquistare il palazzo e rimuovere il presidente, no signori, gli oligarchi del Paese non sono così bruti. È un colpo di Stato in stile colombiano”, ha detto Petro alla platea.

Il presidente ha sottolineato che in questi presunti tentativi di impeachment sono coinvolte ingenti somme di denaro. Per contestualizzare la sua argomentazione, Petro ha citato eventi recenti in altri Paesi latinoamericani, come il tentativo di rivolta militare contro il presidente boliviano Luis Arce e la destituzione di Pedro Castillo in Perù.

Petro ha affermato che esiste un piano per attentare alla sua vita o per destituirlo nei prossimi tre mesi. “Volevano vedere se il piano di Salvador Allende di bloccare le strade per rovesciare il presidente si sarebbe ripetuto, ed è quello che vogliono fare: o il presidente muore o lo rovesciano, l’ordine è stato dato”.

Il leader colombiano ha aggiunto che questo presunto golpe è stato “finanziato dalla mafia”. Ha criticato il processo che il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) sta portando avanti contro la sua campagna presidenziale per presunti finanziamenti irregolari, suggerendo che dietro ci sono interessi economici affinché il caso arrivi alla Commissione d’Accusa della Camera dei Deputati, con l’obiettivo di sospenderlo dalla carica.

Petro ha sostenuto che, in caso di sua rimozione, il prossimo presidente della Repubblica sarebbe Efraín Cepeda, attuale presidente del Senato.

Il presidente ha affermato che, se non avesse avuto sostegno popolare, questo presunto colpo di Stato sarebbe stato attuato immediatamente

