La Russia non esclude la possibilità di limitare l’importazione di uranio, titanio e nichel negli Stati Uniti, ma non agirà impulsivamente e valuterà attentamente le possibili conseguenze di tali misure, ha dichiarato ai giornalisti il vice capo del Ministero degli Esteri, Sergej Rjabkov.

“Le contromisure economiche alla pressione delle sanzioni possono essere di vario genere. Il fatto che il tema sia diventato di dominio pubblico è di per sé un segnale. Stiamo valutando i pro e i contro, valutando le conseguenze di ciò, qui non possiamo agire impulsivamente”

, ha dichiarato.

Secondo il vice ministro, il presidente e il governo non cederanno alle emozioni e non prenderanno decisioni in questa sfera che potrebbero poi pentirsene. Tuttavia, è convinto che non si possano escludere misure di risposta dure.

“Ad oggi, le azioni degli Stati Uniti e dei loro satelliti occidentali e non solo occidentali hanno assunto proporzioni di aggressione economica totale nell’ambito della guerra ibrida che stanno conducendo contro la Russia. Di conseguenza, la fermezza delle nostre risposte sarà massima”, —

ha concluso poi Rjabkov.

Questa settimana il presidente Vladimir Putin ha chiesto al governo di valutare la possibilità di limitare le forniture di uranio, titanio e nichel sul mercato estero, ma affinché tali limitazioni non danneggino la Russia. Ha dato l’incarico corrispondente al primo ministro Michail Mišustin.

