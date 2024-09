Acerbo (Prc): Coalizione Ursula, dai verdi alla destra uniti per la guerra.

Fitto vicepresidente, Draghi come programma, la Commissione Von Der Leyen è con le destre e per la guerra.

Bene ha fatto il gruppo della Sinistra The Left a votare contro una Presidente che passerà alla storia per aver trascinato l’Europa in una deriva guerrafondaia. Un bel risultato per i Verdi europei e italiani che hanno votato per Ursula von der Leyen e incassano anche la conferma di una commissaria all’ambiente nemica della transizione ecologica.

Con la nomina di Fitto a vicepresidente con deleghe pesanti e l’assunzione dell’agenda Draghi la Commissione Von Der Leyen si mostra per quello che è, aperta organicamente alle destre, per le armi e la guerra.

Spacciata come Commissione “europeista” e contro le destre e i sovranisti ora la Commissione si mostra per quello che è. La grande soddisfazione delle destre italiane è una conferma. Si svelano tutti i trucchi dalla diga a destra sovranista all’Italia che non conta. Si dimostra che sono solo alibi per chi, popolari, socialisti, liberali e verdi, ha permesso questo imbroglio. Che, naturalmente, è figlio della natura intergovernativista e ademocratica della UE ma è perseguito volutamente da Ursula Von Der Leyen e dagli establishment per portare avanti scelte antipopolari come guerra e austerità neoliberista. E’ totalmente inefficace e una presa in giro un’opposizione a Meloni che si identifichi con Ursula von der Leyen o con Macron.

Commentando la presentazione dei candidati alla Commissione, Martin Schirdewan, copresidente del gruppo The Left del Parlamento europeo, ha affermato:

‘La Commissione von der Leyen II approfondirà l’alienazione delle persone nei confronti dell’UE. Diventerà un problema di democrazia.’

‘L’UE ha sempre voluto essere un diplomatico pacifico in un mondo in guerra. Ora Ursula von der Leyen sta adottando una linea dura contro la Russia con la nomina di Kaja Kallas (Estonia) a Commissario per gli Affari esteri e Andrius Kubilius (Lituania) a Commissario per la Difesa. Questo trasforma la Commissione UE in una commissione di guerra.’

‘Questa Commissione è piena di nomine sbagliate senza alcun background sindacale. Raffaele Fitto (Italia) è una marionetta di Giorgia Meloni. Oliver Varhelyi (Ungheria) e Apostolos Tzitzikostas (Grecia) amano circondarsi di radicali di destra e con Maria Luis Albuquerque (Portogallo), una lobbista per le banche d’investimento è stata portata nella Commissione, che sarà responsabile dell’investment banking, tra le altre cose. Questo conflitto di interessi urla al cielo e questa Commissione è piena di errori.’

‘La Commissione di Ursula von der Leyen è una genuflessione alle mega-corporations e alla destra. Invece di mettere le preoccupazioni e i desideri degli europei al centro della politica, gli interessi aziendali e la cultura del lobbying determinano le azioni della Commissione. Invece del cambiamento di politica urgentemente necessario, questa Commissione sta spingendo l’UE ulteriormente a destra.’

Maurizio Acerbo prc