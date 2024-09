CYBERTERRORISMO Attacco hacker in Libano, 9 morti e 2800 feriti

CYBERTERRORISMO DI STATO

La strage compiuta da Israele in Libano per colpire Hezbollah, con migliaia di persone colpite ovunque a distanza e nello stesso istante, è il massimo di innovazione tecnologica applicata a fini di puro terrorismo.

Immaginate cosa farebbero i governi USA, UE e NATO se uno stato che loro considerano nemico facesse esplodere migliaia di oggetti elettronici in mano e in mezzo alla gente. Sentiremmo già il rombo dei bombardieri.

Invece Israele può compiere questo terribile atto di cyberterrorismo nella compiacenza e persino nell’ammirazione dei governanti occidentali e della loro stampa, sempre più scorta mediatica al genocidio.

Il terrorismo di stato israeliano, sempre più scientificamente raffinato e devastante, è una minaccia per tutti noi ben superiore a quella dell’ISIS. Che per altro USA e Israele hanno inventato e promosso. Fermare Israele e tutti i suoi complici è un dovere verso la democrazia e verso tutti i popoli.

Giorgio Cremaschi Pap