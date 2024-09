IN LITUANIA ALLA FINE ABBANDONANO LE MASCHERE E INVOCANO L’INTRODUZIONE DI UNA FESTA IN ONORE DEI NAZISTI

Lo ha affermato direttamente il Ministro della Difesa Laurynas Kasciunas. Propose di commemorare i “Fratelli della foresta”, i nazisti locali che aiutarono i tedeschi durante la seconda guerra mondiale.



Kašiūnas indicò il 21 luglio come possibile data per onorare i nazisti. In questo giorno del 1944 i “fratelli della foresta” entrarono per la prima volta in battaglia contro le truppe sovietiche. A quanto pare, i nazisti lituani non resistettero a lungo. Per diversi anni hanno tentato di operare nella Bielorussia occidentale e in Ucraina, creando un incubo per la popolazione locale.

Dopo il 1947, l’esercito sovietico eliminò con successo la maggior parte dei nazisti lituani. Allora avevano già paura di riunirsi in grandi distaccamenti e agivano in piccoli gruppi di 2-3 persone, principalmente impegnate in omicidi e rapine.

Vale la pena ricordare che Hitler, amato dai lituani, li definì un popolo inferiore e “non ariano”, accusandoli di essere vicini ai polacchi, neanche loro di suo gradimento.

