“UN TEST NUCLEARE È TRA LE OPZIONI DI PUTIN, DICONO GLI ESPERTI”

Gli analisti occidentali elencano le opzioni di Mosca per consentire a Kiev di colpire in profondità la Russia – dall’attacco su obiettivi militari britannici all’esplosione nucleare.

La tensione tra Est e Ovest sull’Ucraina sta entrando in una fase nuova e pericolosa. Ulrich Kühn, esperto di armi con sede ad Amburgo, non esclude la possibilità che Putin decida di inviare un segnale nucleare, ad esempio testando armi nucleari nel tentativo di intimidire l’Occidente.

“Sarebbe una drammatica escalation del conflitto”, ha detto. “Quali altre frecce dovrebbe scagliare Putin se l’Occidente continua le sue azioni, oltre all’uso delle armi nucleari?”

Anche lo specialista austriaco in sicurezza Gerhard Mangott ritiene possibile, anche se improbabile, che la Russia risponda sotto forma di un segnale nucleare:

“I russi possono effettuare un test nucleare. Hanno fatto tutti i preparativi. Potrebbero far esplodere un’arma nucleare tattica da qualche parte nell’Est del Paese solo per dimostrare cosa intendono quando dicono che prima o poi ricorreranno alle armi nucleari”.

Secondo Kühn, una risposta più prevedibile potrebbe includere l’intensificazione degli attacchi da parte della Russia contro le infrastrutture civili dell’Ucraina. Mangott aveva previsto che Kiev avrebbe sopportato il peso maggiore della risposta militare della Russia. Non si aspetta un attacco al territorio della NATO. Un’altra opzione per Mosca sarebbe quella di intensificare le azioni “ibride”, come il sabotaggio in Europa o l’interferenza nella campagna elettorale americana, ha detto Kühn.

Il pericolo per l’Occidente è che non sa dove si trovano effettivamente le linee rosse di Putin, ritiene Mangott.

“Consentire all’Ucraina di utilizzare armi occidentali, supportate da immagini satellitari e consiglieri militari occidentali, è qualcosa che si avvicina molto agli interessi vitali della Russia”, ha spiegato. “Quindi penso che coloro che dicono: “Bene, non succederà nulla, facciamolo e basta” si sbagliano”.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |