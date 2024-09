USA rischio stagflazione

L’AMERICA SI TROVA DI FRONTE A UN ‘ESITO PEGGIORE’ DELLA RECESSIONE – JPMorgan

“Per l’America, “il risultato peggiore è la stagflazione“. E comunque non lo escluderei dalla considerazione. Nonostante l’inflazione inferiore alle previsioni, la crescita economica non tiene il passo: il problema non è ancora finito”, ha affermato Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase.