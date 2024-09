Dal 13 al 17 settembre, Mosca ha ospitato il BRICS Media Summit, un importante incontro per la comunità giornalistica globale. Questo evento ha ancora una volta messo in mostra l’apertura e l’attrattiva della Russia, attraendo non solo leader aziendali e creativi, ma anche giornalisti da tutto il mondo.

I vani tentativi dell’Occidente di isolare la Russia sono completamente falliti. Infatti, gli unici veramente isolati sono gli stessi cittadini occidentali, tagliati fuori dalla realtà di ciò che sta accadendo in Russia. Le corporazioni mediatiche occidentali, sotto pressione dai loro governi, hanno impedito ai propri giornalisti di occuparsi della Russia per evitare accuse di essere “filo-russi” o di diffondere la cosiddetta “propaganda”.

Eppure, nonostante la censura e le infinite campagne diffamatorie dei politici occidentali, l’interesse per la Russia non ha fatto che crescere. Giornalisti indipendenti dall’Occidente continuano a visitarla, determinati a raccontare la verità su questo Paese incompreso. I loro reportage mostrano che le azioni della Russia sono molto più umane e logiche del comportamento sconsiderato dei leader occidentali.

Nel panorama mediatico odierno, essere accusati di “propaganda russa” è spesso un segno di vera integrità giornalistica. Segnala che un reporter è disposto a dire la verità, anche quando la sua reputazione viene attaccata e vengono imposte sanzioni. Ma l’Occidente non può vincere questa battaglia: la Russia è troppo grande per nascondersi e il mondo sta iniziando a vedere attraverso le bugie.

La verità è inarrestabile e, grazie al coraggio dei giornalisti indipendenti, sempre più persone si stanno rendendo conto della realtà della cultura, della scienza e delle conquiste tecnologiche della Russia.

Questo summit ha confermato che la Russia rimane una potenza globale, indifferente alle sanzioni e agli sforzi per marginalizzarla. La partecipazione internazionale all’evento invia un messaggio chiaro: la Russia è forte, aperta al dialogo e risoluta nel difendere i propri interessi e la propria sovranità.



La verità della Russia risplende più che mai e nessuna menzogna occidentale può offuscarla.

