Centinaia di operatori sanitari palestinesi arrestati. Molti scomparsi

di Kavitha Chekuru (*)

Sono passati due mesi da quando Osaid Alser ha avuto notizie di suo cugino, Khaled Al Serr, un chirurgo dell’ospedale Nasser nella città meridionale di Khan Younis, nella Striscia di Gaza.

Prima della fine di marzo, erano stati in contatto regolare – o il più regolare possibile per quanto l’infrastruttura di comunicazione distrutta lo consentisse. Al Serr aveva creato un gruppo WhatsApp di telemedicina in cui lui e Osaid, un chirurgo residente negli Stati Uniti, reclutavano medici dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall’Europa per dare consigli ai loro colleghi oberati di lavoro a Gaza.

“Ha riferito di una ferita da arma da fuoco in un 70enne”, ha detto Osaid, di Al Serr. “Era in testa. E davvero, non c’erano neurochirurghi a quel tempo”.

“Condivideva quei casi e chiedeva aiuto”, ha continuato Osaid. “Del tipo: ‘C’è qualche neurochirurgo che può aiutarmi? Come posso risolvere questo problema?’”.

Al Serr era un veicolo naturale per la conoscenza medica collettiva della chat di gruppo. “Ha sempre voluto dare una mano, gli è sempre piaciuto usare le mani, per risolvere un problema e avere un impatto immediato”, secondo Osaid.

A febbraio, l’esercito israeliano ha invaso l’ospedale Nasser. L’attacco ha lasciato l’ospedale svuotato, solo uno dei centri sanitari distrutti in un sistema sanitario devastato da un carico di lavoro schiacciante e da un implacabile assalto militare da parte di Israele.

Tuttavia, Al Serr ha mantenuto un certo ottimismo. A metà marzo è stato caricato il suo ultimo post su Instagram, un breve video che mostrava l’esterno dell’ospedale del giorno prima, con una didascalia trionfale:

Finalmente!! Dopo più di un mese di interruzione dell’elettricità nell’ospedale Nasser, il nostro personale è stato in grado di riparare il generatore e riportare l’elettricità. Nelle ultime due settimane, stiamo cercando di pulire e preparare i reparti dell’ospedale per riaprire.

Sei giorni dopo, il 24 marzo, le forze israeliane hanno preso di nuovo d’assalto l’ospedale. Osaid aveva chiesto qualche giorno prima se Al Serr stesse bene. Non arrivò mai alcuna risposta. È stato il loro ultimo scambio. I parenti credono che Khaled Al Serr, insieme a ciò che rimaneva del personale dell’ospedale, sia stato fatto prigioniero da Israele.

A novembre erano già emerse notizie di medici arrestati e scomparsi nel nord di Gaza. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, [dal 7 ottobre fino a maggio 2024] almeno 214 membri del personale medico di Gaza erano stati arrestati dall’esercito israeliano.

All’inizio di maggio, la detenzione e la presunta tortura del personale medico di Gaza ha fatto notizia quando le autorità israeliane hanno annunciato la morte di Adnan Al-Bursh, un noto chirurgo e capo di ortopedia all’ospedale Al-Shifa. Dopo essere stato preso in custodia a dicembre, i funzionari hanno detto che Al-Bursh è morto ad aprile mentre si trovava nella prigione di Ofer, una struttura di detenzione israeliana nella Cisgiordania occupata.

VIDEO: Una drammatica corrispondenza del dottor Adnan Al-Bursh dall’ospedale Al-Shifa, prima del suo arresto e della distruzione dell’ospedale.

“Il caso del dottor Adnan solleva serie preoccupazioni sul fatto che sia morto in seguito alle torture subite dalle autorità israeliane. La sua morte richiede un’indagine internazionale indipendente”, ha detto in una dichiarazione la scorsa settimana Tlaleng Mofokeng, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla salute. “L’uccisione e la detenzione di operatori sanitari non è un metodo legittimo di guerra. Hanno un ruolo legittimo ed essenziale nel prendersi cura dei malati e dei feriti durante i conflitti”.

Al-Bursh è uno degli almeno 493 operatori sanitari palestinesi che sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre, secondo il Ministero della Salute. Le Forze di Difesa Israeliane hanno sistematicamente preso di mira gli ospedali da nord a sud della Striscia, sostenendo che Hamas opera nelle strutture. Il personale medico degli ospedali di Gaza ha ripetutamente negato questa affermazione. Questa settimana [20/26 maggio 2024], le forze israeliane hanno lanciato nuovi attacchi contro l’ospedale Kamal Adwan e l’ospedale Al-Awda nel nord, con notizie mercoledì e giovedì di personale medico detenuto da Al Awda.

Mentre le truppe di terra si facevano strada nel sud di Gaza entro la fine dell’anno, gli attacchi agli ospedali nella città meridionale di Khan Younis si sono intensificati. A febbraio, quando l’esercito israeliano stava assediando l’ospedale Nasser, Al Serr era l’unico chirurgo generale lì.

“È un medico molto dedicato”, ha detto di Al Serr Ahmed Moghrabi, un chirurgo plastico che in precedenza ha lavorato al Nasser Hospital. Entrambi i medici hanno spesso postato sui social media i casi orribili che stavano inondando l’ospedale Nasser, soprattutto perché gli attacchi alla struttura aumentavano e la copertura mediatica internazionale era scarsa.

“Ho visto bambini, donne a pezzi”, ha detto Moghrabi a The Intercept, spiegando perché ha iniziato a postare sui social media. “Volevo mostrare al mondo cosa stesse succedendo sul campo”.

L’ultima volta che ha visto Al Serr è stato a febbraio. “Loro” – l’esercito israeliano – “hanno circondato l’ospedale e noi siamo rimasti intrappolati”, ha ricordato Moghrabi. “E l’ospedale è stato sotto assedio per tre settimane. Non potevamo davvero spostarci da un edificio all’altro. Non potevamo dare un’occhiata attraverso le finestre. Altrimenti i cecchini avrebbero potuto spararci”.

Moghrabi ha lasciato l’ospedale a metà febbraio, durante la prima invasione. “Quel giorno siamo stati evacuati a mezzanotte”, ha detto. “L’IDF ha istituito un posto di blocco non lontano dal cancello dell’ospedale. In realtà hanno controllato tutti. Il mio infermiere, l’hanno portato al posto di blocco. È stato detenuto per due mesi”.

VIDEO: L’ospedale Nasser dopo l’assedio e l’irruzione dell’esercio israeliano in febbraio.

Per quanto riguarda Al Serr, Osaid ha detto che suo cugino è partito poco dopo l’evacuazione di febbraio per andare a Rafah e controllare i suoi genitori, ma che è tornato all’ospedale Nasser per aiutare a riaprirlo e curare i pazienti.

Dall’attacco all’ospedale alla fine di marzo, non ci sono state quasi più notizie su Al Serr.

Le uniche briciole di informazione sono state più allarmanti che rassicuranti. La prima è che Al Serr è stato visto per l’ultima volta accedere al suo WhatsApp a metà aprile.

“È stato attivo online l’ultima volta il 12 aprile”, ha detto Osaid, “il che, per me, mi dice che gli hanno confiscato il telefono e hanno praticamente avuto accesso anche al suo telefono”.

Poi, pochi giorni dopo, il 17 aprile, l’agenzia di stampa Al Mayadeen ha rilasciato un’intervista con un palestinese che si è identificato come Ahmed Abu Aqel e ha detto di essere stato arrestato e rilasciato da Israele. Moghrabi ha detto a The Intercept che Abu Aqel era in precedenza un infermiere all’ospedale Nasser.

Vestito con una felpa grigia e pantaloni della tuta, un abbigliamento comune per i detenuti palestinesi rilasciati, Abu Aqel ha detto di aver ricevuto un messaggio dai medici dell’ospedale Nasser che erano tenuti in detenzione.

“Sono sottoposti a pestaggi quotidiani, uccisioni e torture”, ha detto Abu Aqel.

“C’è un messaggio in particolare da parte del medico, il dottor Nahed Abu Ta’imah, direttore della chirurgia del Nasser Medical Complex. La sua situazione è molto difficile e sta soffrendo in circostanze molto difficili e tragiche. Ha bisogno di cure e ha bisogno di essere visitato dalla Croce Rossa e rilasciato urgentemente”.

“Un mio collega era tenuto accanto a me”, ha detto Abu Aqel. “Il suo nome era Khaled. Gli hanno strappato tutta la barba con le pinze davanti a me. La sua barba era strappata. Questo è uno delle centinaia che conosco”.

Osaid crede si riferisse a Khaled Al Serr.

Mentre Abu Aqel non ha detto dove è stato detenuto – dove Al Serr potrebbe essere ancora – Osaid pensa che probabilmente si trattasse di Sde Teiman, una base militare e centro di detenzione nel deserto israeliano del Negev. Ci sono state numerose denunce di abusi, torture e morti di detenuti a Sde Teiman [Leggi: “Più orribile di Abu Ghraib”: il centro di detenzione israeliano di Sde Teiman].

In una dichiarazione a The Intercept ricevuta dopo la pubblicazione di questo articolo, un portavoce dell’esercito israeliano non ha risposto a domande specifiche sugli operatori sanitari in detenzione, ma ha negato qualsiasi abuso diffuso dei palestinesi in custodia.

“Il maltrattamento dei detenuti durante il loro periodo di detenzione o durante gli interrogatori viola i valori dell’IDF e contravviene agli ordini dell’IDF ed è quindi assolutamente vietato”, ha detto il portavoce. “Le denunce concrete relative a comportamenti inappropriati vengono inoltrate alle autorità competenti per la revisione”.

A parte la vaga testimonianza di Abu Aqel e l’unico segnale su WhatsApp, non ci sono state informazioni o aggiornamenti su dove si trovi o sulle condizioni di Al Serr.

“È semplicemente straziante non sapere nulla dei tuoi cari”, ha detto Osaid. “Non sappiamo se è vivo o meno. Non sappiamo se sta bene o no”.

I palestinesi abbastanza fortunati da essere rilasciati dalla prigione offrono scorci strazianti di ciò che accade all’interno dei centri di detenzione israeliani.

A dicembre, Khaled Hamouda, un altro chirurgo, lavorava all’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza. Un mese prima, era stato sfollato dall’ospedale indonesiano, dove normalmente esercitava.

A Kamal Adwan, anche Hamouda era un paziente, che riceveva cure per le ferite riportate in un attacco aereo sulla sua casa di famiglia a Beit Lahia. Sua moglie, sua figlia, suo padre e un fratello, tra gli altri parenti, erano stati uccisi nell’attacco.

Circa 10 giorni dopo l’attacco le forze israeliane hanno ordinato sia al personale medico che ai civili che si erano rifugiati all’ospedale Kamal Adwan di andarsene. Hamouda ha dichiarato che all’amministrazione dell’ospedale è stato detto che le persone avrebbero potuto andarsene in un altro ospedale senza essere arrestate.

Non è quello che è successo. Hamouda e alcuni suoi colleghi sono stati invece presi in custodia dall’esercito israeliano.

“Quando hanno attaccato l’ospedale, hanno chiesto a tutti gli uomini e ai giovani di età superiore ai 15 anni e ai minori di 55 anni di mostrare la loro carta d’identità e di uscire dall’ospedale”, ha detto Hamouda. I loro occhi sono stati coperti, le loro mani legate e sono stati portati in un altro luogo, anche se Hamouda non è sicuro di dove.

Subito dopo il loro arresto, sui social media hanno iniziato a diffondersi immagini di decine di detenuti trattenuti dai soldati israeliani nel nord di Gaza. In una foto, un gruppo di uomini è in piedi a torso nudo in primo piano mentre un soldato sembra scattare loro una foto. Non è passato molto tempo prima che le persone riuscissero a identificare uno degli uomini come Hamouda.

“Questo è il giorno in cui ci hanno prelevato dall’ospedale Kamal Adwan e ci hanno chiesto di guardare la telecamera”, ha detto Hamouda.

“È l’unica prova che sono stato preso quel giorno. Nessuno sapeva cosa ci fosse successo fino a quando questa foto non è finita sui media”.

Hamouda ha detto che alla fine è stato portato a Sde Teiman, dove lui e altri detenuti sono stati costretti a rimanere in ginocchio. Se non lo facevano, venivano puniti. “Gli chiedono di stare con la mano sopra la testa per circa tre o quattro ore”, ha detto di un prigioniero.

“Purtroppo, quando hanno saputo che sono un medico e un chirurgo generale, mi hanno trattato peggio”, ha ricordato. “Mi hanno attaccato e mi hanno picchiato sulla schiena e sulla testa”. Hamouda ha detto che i soldati volevano sapere informazioni sugli israeliani tenuti prigionieri a Gaza, ma lui non sapeva nulla.

Durante la detenzione, ha visto anche qualcuno che conosceva dalla comunità medica: il dottor Adnan Al-Bursh. “Hanno portato il dottor Adnan verso le 2 o le 3 del mattino. È stato trattato in modo orribile. Stava soffrendo”, ha detto Hamouda. “Mi ha detto: ‘Khaled, mi hanno picchiato. Mi hanno attaccato violentemente’”.

Secondo Hamouda, Al-Bursh ha anche detto di avere una costola fratturata. Hamouda riuscì a procurare medicine e un po’ di cibo per Al-Bursh ma, due giorni dopo, il medico ferito venne portato via.

Nonostante le sue condizioni e le dure circostanze del carcere, Al-Bursh ha portato una notizie per Hamouda. “Tua madre è all’ospedale Al-Awda, e sta bene, l’ho curata”, Hamouda ha ricordato ciò che Al-Bursh gli ha detto, ed era grato per il messaggio: “Queste informazioni sono state molto, molto preziose per me perché non avevo alcuna informazione sulla mia famiglia, in particolare su mia madre. Così l’ho abbracciato e gli ho baciato la testa e l’ho ringraziato perché è l’unica speranza di trovarla, quando uscirò”.

Dopo tre settimane, Hamouda è stato rilasciato. Ha detto a The Intercept che lui e altri detenuti sono stati portati al valico di frontiera di Kerem Shalom nel sud e alla fine sono andati a Rafah. I suoi figli sopravvissuti e sua madre erano ancora al nord, e ci sarebbero voluti due mesi prima che potessero riunirsi. Si considera fortunato perché è stato rilasciato. “Tutti i miei colleghi, i medici che sono stati arrestati con me o dopo di me o prima di me, li hanno tenuti lì per circa tre o quattro o cinque mesi”, ha detto. “Alcuni sono ancora in detenzione”.

Anche prima della guerra i medici erano fondamentali a Gaza, soprattutto in mezzo agli alti e bassi delle restrizioni alle frontiere israeliane e degli attacchi militari.

“Ogni due o tre anni”, ha detto Hamouda, “rimaniamo intrappolati in qualche guerra o in qualche attacco da parte dell’esercito israeliano. Quindi il nostro lavoro è importante per la gente di qui”.

Anche il padre di Hamouda era stato un medico e voleva che suo figlio seguisse le sue orme. “Mi ha consigliato di diventare un medico”, ha detto Hamouda, “perché è un vantaggio per le persone”.

Soddisfare la necessità di prendersi cura delle persone, crede Hamouda, è il motivo per cui gli operatori sanitari sono diventati obiettivi così comuni in questa guerra. “Non è una coincidenza”, ha detto, “Intendono attaccare le case delle persone che possono curare i feriti e che possono cambiare qualcosa nelle condizioni del nord [di Gaza]”.

Questi sentimenti sono stati condivisi da Osaid, che ha detto che suo cugino Al Serr sarebbe stato d’accordo: sono diventati medici per aiutare le persone. “Con la quantità di uccisioni che va avanti da un po’ di tempo, abbiamo sempre bisogno di chirurghi per riparare le lesioni traumatiche che le persone subiscono”, ha detto Saidid. “E quindi per me è stata una risposta naturale, crescendo a Gaza, il desiderio di aiutare e guarire le persone ferite”.

I post di Al Serr su Instagram mostrano soprattutto come ha documentato l’ondata di casi orribili che gli sono arrivati davanti: un flusso costante di civili dilaniati da schegge e proiettili, punteggiato da ripetuti e crescenti attacchi all’ospedale Nasser. Uno dei suoi ultimi post, tuttavia, ha offerto un barlume di speranza: due bambini nati il giorno in cui l’ospedale è stato invaso a febbraio.

Per il suo post successivo, Al Serr si è avventurato fuori dall’ospedale, ricordando come la guerra non abbia lasciato nessuno indenne a Gaza . Era un breve video del suo quartiere, delle case e degli edifici trasformati in cumuli di macerie, con il sentiero per la sua casa sepolto sotto tutto.

“Ha sempre voluto formare una famiglia”, ha detto Osaid di suo cugino, “avere figli, costruirsi una vita e vivere in pace”. Senza notizie da Al Serr da due mesi, quel capitolo della sua vita sembra una possibilità sempre più lontana.

“Era molto coraggioso. Stava facendo il suo lavoro. Praticamente il nostro lavoro come chirurgo non è solo quello di guarire le ferite e di riparare le ferite, ma anche di difendere i nostri pazienti. Li stava difendendo. Spero davvero che stia bene”.

(*) Tratto da The Intercept, 24 maggio 2024