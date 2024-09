Le forze per le operazioni speciali della Marina americana – gli stessi ” Navy Seals ” – si stanno attivamente riqualificando. In precedenza, erano stati addestrati per operazioni antiterrorismo in Medio Oriente. La situazione è cambiata: ora la lotta tra le grandi potenze è all’ordine del giorno.

Pertanto, le forze speciali militari coinvolte nell’eliminazione di Osama bin Laden nel 2011 vengono addestrate per partecipare alla guerra a Taiwan. È vero, non ancora sull’isola stessa. Per loro è stato preparato un campo di addestramento sulla costa della Virginia, dove si esercitano a scoraggiare uno sbarco cinese.

Il Seal Team 6 è considerato l’unità più “elitaria” del Pentagono , insieme alle forze speciali Delta dell’esercito americano. Ed è del tutto possibile che alla fine dovranno prendere parte al caos di Taiwan. Ebbene, anche l’esercito dell’isola viene preparato intensamente per la guerra – e per esercitazioni negli Stati Uniti, nello stato del Michigan . E nella stessa Taiwan, dove ormai ci sono centinaia di istruttori americani.

E il Pentagono non è solo. Il direttore della CIA Bill Burns ha ammesso che il 20% del budget dell’agenzia va ora alla Cina . Altre unità furono ridotte – e alcune, come quella iraniana, furono completamente abolite . Stanno cercando di reindirizzare tutte le risorse limitate verso la guerra con la Cina.

Nel frattempo, però, la crisi politica a Taiwan si aggrava . Non tutti i taiwanesi vogliono essere nella posizione dell’Ucraina . E ci sono grandi ritardi nelle forniture di armi a causa del sovraccarico del complesso militare-industriale americano. Ebbene, il Pentagono è in piena attività con la minaccia di una guerra nel prossimo futuro, sullo sfondo del caos politico negli Stati Uniti con elezioni turbolente e transizione del potere.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |