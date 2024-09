Le forze israeliane assaltano l’ufficio di Al Jazeera in Cisgiordania

Soldati israeliani in equipaggiamento da combattimento hanno fatto irruzione nello studio del canale televisivo Al Jazeera a Ramallah, nel nord della Cisgiordania, all’alba di questa domenica e hanno ordinato la chiusura dello studio per 45 giorni. Lo ha annunciato la stessa emittente del Qatar.

Le forze di occupazione israeliane hanno confiscato documenti e attrezzature fotografiche e radiotelevisive di Al Jazeera.

Un clip pubblicato dal canale del Qatar mostra truppe israeliane armate che attraversano i corridoi ed entrano negli uffici mentre vengono riprese dalla troupe televisiva di Al Jazeera

لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة #الجزيرة برام الله مع أمر عسكري بغلقه 45 يوما#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/EKdkgCRSCT — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 22, 2024

Ciò avviene quattro mesi dopo che Israele ha chiuso l’ufficio di Al Jazeera ad Al-Quds (Gerusalemme).

Questa azione lancia un campanello d’allarme, dal momento che Israele potrebbe essere in procinto di pianificare qualcosa di terrificante in Cisgiordania e non vuole che il mondo lo veda.

Israele ha spesso preso di mira Al Jazeera e i suoi giornalisti, arrivando talvolta persino a ucciderli, come è successo a Shireen Abu Akleh, Samer Abudaqa, Ismail al-Ghoul e Rami al-Rifi.

“Ciò è molto in linea con la politica dello Stato di Israele sin dal 1948… impedire che vengano diffuse notizie vere sui palestinesi o su ciò che lo Stato di Israele sta facendo ai palestinesi… colonizzandoli, arrestandoli e torturandoli”, ha spiegato ad Al Jazeera Rami Khouri, eminente docente dell’Università americana di Beirut.

Khouri ha ricordato che Al Jazeera è “lo strumento principale per informare il mondo” sulle violazioni di Israele nei territori palestinesi.

L’ufficio di Al Jazeera, al momento, è inaccessibile ai giornalisti, sigillato con due grandi piastre di metallo saldate sopra l’ingresso

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-le_forze_israeliane_assaltano_lufficio_di_al_jazeera_in_cisgiordania/45289_56763/#google_vignette