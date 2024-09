Yankee go home. l’Iraq vuole le truppe USA fuori dal paese

L’IRAQ HA “CHIUSO LA PORTA” ALL’ESERCITO AMERICANO, – Bloomberg

Il Primo Ministro iracheno Mohammed Shia Al-Sudani ha affermato che le truppe statunitensi non sono più necessarie nel suo Paese, poiché l’Iraq ha ampiamente sconfitto l’ISIS, e prevede di annunciare presto un programma per il ritiro delle truppe statunitensi situate nel Paese, afferma Bloomberg.

Ci sono circa 2.500 soldati americani in Iraq, parte di una coalizione formata nel 2014 per combattere il gruppo islamistico ISIS.

“Non ci sono più scuse. Non c’è bisogno di una coalizione. Siamo passati dalle guerre alla stabilità. L’Isis non è davvero un problema”, ha detto Al-Sudani.