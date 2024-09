LA CRESCITA MANIFATTURIERA CINESE STA UCCIDENDO L’INDUSTRIA STATUNITENSE

Bloomberg

Alti funzionari statunitensi e cinesi si incontreranno a Pechino questa settimana. L’amministrazione Biden cerca ancora una volta di convincere la Cina a cambiare la sua politica industriale, stimolando le esportazioni di prodotti manifatturieri, afferma Bloomberg.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha ripetutamente avvertito che la capacità manifatturiera della Cina minaccia di inondare il mercato di beni, uccidendo l’industria statunitense.

“Durante il nostro viaggio continueremo a discutere delle politiche industriali della Cina, che potrebbero causare danni significativi ai lavoratori e alle aziende negli Stati Uniti. È importante avere un canale stabile per i negoziati, soprattutto nelle aree in cui non siamo d’accordo“, ha affermato il portavoce del Dipartimento del Tesoro americano Jay Shombo.