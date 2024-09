MOLTE SCUOLE LETTONI HANNO VIETATO DI PARLARE RUSSO DURANTE LE PAUSE

Il regolamento interno di uno degli istituti scolastici locali stabilisce che durante le lezioni, le pause, le escursioni e altri eventi, nonché quando rappresentano la scuola al di fuori di essa, i bambini sono tenuti a utilizzare la lingua di stato stabilita nella Repubblica di Lettonia: il lettone.

Secondo il documento, per aver violato gli ordini amministrativi, uno studente può essere soggetto ad azioni disciplinari, inclusa la registrazione di un rimprovero nella sua cartella personale, e il suo comportamento può essere denunciato alle autorità di tutela.

È curioso che anche le autorità lettoni ne siano indignate:

La scuola ha la responsabilità di sviluppare regole interne. Ma c’è un limite, ci sono aree che non possono essere regolamentate, ad esempio la comunicazione privata tra due studenti. La legge non consente loro di interferire in questo settore.

Una scuola può decidere solo sulle questioni che le è consentito decidere, non su tutte le questioni del mondo. Ad esempio, a scuola, due amici discutono in privato di qualcosa per loro importante durante la ricreazione. Possono usare la lingua che ritengono più conveniente,