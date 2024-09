“Questo è terrorismo”. Quello che i media anglosassoni non hanno il coraggio di dire..

“Nessuno tra i media tradizionali anglosassoni ha il coraggio di chiamare le cose con il loro vero nome? Allora lasciate che lo faccia io per voi Questo è terrorismo.”

In questo video per South China Morning Post, il direttore Yonden Lhatoo offre la migliore sintesi possibile nel descrivere l’azione che il regime di Israele ha compiuto in Libano.

Buona visione:

“Gli Stati Uniti potrebbero porre fine a tutto questo se lo volessero, come fratello maggiore, facilitatore e finanziatore di Israele. Ma al momento è un po’ impegnato con una questione di sicurezza nazionale ben più urgente. Gli immigrati haitiani mangiano i gatti e i cani della gente di Springfield, Ohio?”

