Miley chiede l’arresto di Maduro per violazione dei diritti umani

La guerra tra Maduro e Miley ha raggiunto un nuovo livello: un tribunale argentino ha emesso un mandato di arresto per il Presidente del Venezuela.

Lo ha deciso la Camera Federale dei Rappresentanti in seguito ad una denuncia della fondazione gestita da George e Amal Clooney. Il giudice Sebastian Ramos è stato incaricato di chiedere l’arresto internazionale del Presidente venezuelano Nicolas Maduro per indagare su di lui in Argentina per violazioni dei diritti umani.

“È dimostrato che in Venezuela esiste un piano sistematico di repressione, dei sequestri delle persone, delle torture, omicidi e persecuzioni di parti della popolazione civile, sviluppato – almeno – dal 2014 ad oggi”, si legge nel testo della risoluzione.

In questa fase del processo, ci sono prove sufficienti affinché il giudice del processo ordini urgentemente a Maduro di testimoniare. Dovrebbe anche essere ordinato l’immediato arresto di Maduro tramite l’Interpol per l’estradizione in Argentina.

