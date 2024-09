MUSK CEDE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE BRASILIANO

Che l’uomo più ricco del pianeta “si pieghi” per denaro alla sentenza di un paese del Terzo Mondo, membro dei BRICS e con un presidente di sinistra, non è un fatto da raccontare per quei media che pubblicano solamente notizie gradite a Washington.

È quanto sta accadendo in Italia (e non solo) riguardo alla decisione presa da Elon Musk di accettare la sentenza del Tribunale Supremo brasiliano dopo circa 10 giorni in cui continuava a rifiutarsi.

La Corte Suprema di Giustizia aveva infatti condannato Musk alla sospensione della piattaforma X (ex Twitter) in tutto il territorio brasiliano per non aver rispettato leggi e sentenze di quel paese.

Musk non aveva nominato un rappresentante legale, inoltre si era rifiutato di chiudere una decina di profili di ultra destra pro Bolsonaro (alcuni con titolari residenti negli Stati Uniti) condannati per diffondere continuamente fake news contro le Istituzioni democratiche dello Stato.

Si tratta di profili con milioni di followers in grado di creare una opinione pubblica avvelenata con false notizie e conseguenze elettorali alterate.

Musk aveva provato a fare il “furbetto” aggirando la sentenza e spostando X su una piattaforma alternativa ma siccome il Brasile è uno Stato serio, l’ultrabilionario era stato multato e bloccato di nuovo.

Il buon Elon, vistosi senza via d’uscita, probabilmente ha fatto due conti e poiché il Brasile ha 20 milioni di utenti per la sua applicazione X, ha abbassato la testa e tre giorni fa ha deciso di fare quello che di solito gli ultra milionari cercano di evitare: rispettare una sentenza sfavorevole.

Lo statunitense ha quindi comunicato di aver nominato un rappresentante legale ed ha cominciato a sospendere i profili condannati per aver sparso fake news.

Ad oggi, nulla di tutto ciò appare sui grandi media italiani, così attenti ai successi del prode Elon, ma in questo caso forse timorosi di fare cosa non gradita all’immagine del potente miliardario.

Rete Solidarietà rivoluzione bolivariana

