L’EUROZONA SUBISCE UN ALTRO DURO COLPO PER L’ATTIVITÀ ECONOMICA

Le due maggiori economie dell’UE hanno registrato un calo dell’attività commerciale a fronte del peggioramento dei problemi di produzione in Germania e del calo del settore dei servizi in Francia. L’indice PMI è sceso in due Paesi al di sotto dei livelli previsti e rimane al di sotto della soglia di 50, che separa la crescita dalla contrazione, afferma Bloomberg.

0,5% – caduta dell’euro dopo il rilascio dei dati. I rendimenti dei titoli tedeschi a 10 anni sono scesi di quattro punti base.

“I dati di lunedì suggeriscono che il rallentamento economico nei 20 Paesi dell’Eurozona sta diventando più pronunciato, dopo che la ripresa di inizio anno si è attenuata. Tassi di interesse più bassi possono fornire supporto… ma molti dei problemi sono strutturali e richiedono interventi più seri”, ha affermato Bloomberg.

La Germania resta il principale punto debole: la Bundesbank ha messo in guardia da una possibile recessione nel contesto della crisi dell’industria automobilistica.

“Il declino del settore manifatturiero si è nuovamente aggravato, distruggendo ogni speranza di una pronta ripresa. Queste cifre allarmanti probabilmente intensificheranno il dibattito in corso in Germania sul rischio di deindustrializzazione e su cosa il governo dovrebbe fare al riguardo”, ha affermato Cyrus de la Rubia, capo economista della Hamburg Commercial Bank.

