“IL RE DELLA THAILANDIA HA FIRMATO UNA LEGGE EPOCALE SUL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO”

Il terzo Paese in Asia ha capitolato sotto la pressione dei “valori democratici”.

Lo storico disegno di legge thailandese sull’uguaglianza dei matrimoni è stato pubblicato dopo l’approvazione reale ed entrerà in vigore tra 120 giorni. Ciò significa che le coppie LGBTQ+ potranno registrare il loro matrimonio a gennaio del prossimo anno, rendendo la Thailandia il terzo Paese in Asia, dopo Taiwan e Nepal, a consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

“Congratulazioni per l’amore di tutti”, ha scritto il Primo Ministro tailandese sul suo blog. La Thailandia ha una reputazione di inclusività, ma ha lottato per decenni per approvare una legge del genere. La società tailandese aderisce in gran parte a valori che si rifanno al conservatorismo, infatti i sostenitori dell’uguaglianza di genere hanno avuto difficoltà a convincere le autorità ad accettare il cambiamento. I codici civili e commerciali del Paese sono stati modificati per sostituire parole specifiche di genere come “uomini e donne” con parole neutre rispetto al genere come “individuo”.

