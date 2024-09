La Germania ha urgentemente bisogno di un’indagine parlamentare indipendente sul sabotaggio del Nord Stream, ha dichiarato la politica tedesca di sinistra Sahra Wagenknecht in un video pubblicato giovedì, come riporta RT. Se si dimostra che Kiev è dietro l’attacco del 2022 al gasdotto, deve essere ritenuta responsabile, ha aggiunto.

La legislatrice, che è anche a capo di una nuova formazione politica – l’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) – ha messo in discussione quello che definisce il continuo “silenzio assordante” di Berlino a due anni dall’incidente. Il gabinetto del cancelliere Olaf Scholz si è ostinatamente rifiutato di condividere con il Parlamento qualsiasi dettaglio sostanziale sull’inchiesta in corso sulle esplosioni o sui suoi risultati.

“La necessità di un’indagine è tanto più urgente in quanto l’Ucraina, che riceve miliardi di denaro dei contribuenti tedeschi, è il principale sospettato”, ha affermato Wagenknecht.

“Se l’Ucraina è responsabile dell’atto terroristico contro l’approvvigionamento energetico tedesco, le forniture di armi devono cessare immediatamente e la questione del risarcimento deve essere messa sul tavolo”.

La deputata ha citato numerosi articoli dei media occidentali dove si afferma che un gruppo di sommozzatori ucraini abbia fatto esplodere i gasdotti sottomarini russi che fornivano gas naturale alla Germania. Il gruppo, presumibilmente finanziato da privati, avrebbe agito su ordine del generale ucraino Valery Zaluzhny, che in seguito è stato licenziato e nominato ambasciatore di Kiev nel Regno Unito, come ha riportato Der Spiegel all’inizio del mese.

“Chiunque abbia amici come questi non ha bisogno di nemici”, ha dichiarato la Wagenknecht, aggiungendo che “se questa storia è vera, allora abbiamo davvero uno scandalo del secolo”. Ha citato altri servizi giornalistici che suggeriscono che Berlino potrebbe essere stata avvertita dalla CIA del potenziale attacco, ma non ha comunque preso provvedimenti.

Il successivo silenzio del governo dopo l’attacco solleva ancora più interrogativi, ha aggiunto.



“Questo rifiuto di collaborare con il Parlamento e con l’opinione pubblica rende ancora più urgente l’istituzione di una commissione d’inchiesta, richiesta… dalla BSW”, ha dichiarato Wagenknecht

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-wagenknecht_kiev_deve_pagare_se_ha_fatto_saltare_il_nord_stream/82_56892/#google_vignette