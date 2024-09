I VOLTI DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

LE COSE CHE PENSO: TERRORISMO INTERNAZIONALE

In passato si è parlato di stati canaglia contro i quali bisognava fare di tutto per bloccarli. Eccolo qui lo stato canaglia: Israele!

Il problema è che lo stato canaglia si muove indisturbato perché l'”Occidente” lo appoggia e gli consegna armi e dollari.

Quindi, non solo per proprietà transitiva, ma per quanto concretamente sta facendo, tutto l'”Occidente ” è responsabile.

14 pacchetti di sanzioni varate dall’Unione Europea contro la Russia, neanche uno contro Israele.

VERGOGNATEVI!

Mandato di cattura internazionale per Putin, mentre Netanyahu parla all’Onu e si fa fotografare mentre ordina il bombardamento a Beirut.

VERGOGNATEVI!

Comunque i fatti politici vivono del contingente e noi oggi li commentiamo.

I fatti storici si valutano col tempo.

E nessuno potrà cancellare quanto sta avvenendo a Gaza e nel Libano, nel totale disprezzo del diritto internazionale e, soprattutto, del DIRITTO UMANO.

Nel secolo scorso in molti se la sono cavata dicendo che non sapevano.

Ma oggi nessuno potrà dirlo, per quello che sta accadendo, perché tutto quanto accade lo vediamo in presa diretta

MOBILITIAMOCI!

Il Coraggio della Pace

Claudio Grassi