Chi è Hashem Safieddine, il potenziale prossimo leader di Hezbollah?

Dopo che il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, fu ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut , diversi organi di informazione ed esperti hanno indicato Hashem Safieddine come il successore più probabile di Nasrallah.

Cosa si sa di Hashem Safieddine?

Hashem Safieddine è a capo del Consiglio esecutivo , che coordina gli affari politici e le attività civili di Hezbollah, tra cui comunicazioni, istruzione, sanità, economia e sindacati.

Safieddine fa anche parte del Consiglio della Jihad, che gestisce le operazioni militari del gruppo.

Nel complesso, ha fatto parte della struttura di Hezbollah fin dalla fondazione del gruppo nel 1982.

Primi anni e studi

Safieddine, cugino da parte di madre di Nasrallah, è nato nel 1964 nella città di Deir Qanoun En Nahr, nel distretto di Tiro, nel Libano meridionale.

Proprio come Nasrallah, Safieddine è riconosciuto come discendente del profeta Maometto, il che gli conferisce il titolo di sayyed e il diritto di indossare un turbante nero.

Studiò teologia in Iraq e in Iran insieme a Nasrallah e nel 1994 fu richiamato a Beirut per presiedere il Consiglio esecutivo.

Il figlio di Safieddine è sposato con Zeinab Soleimani, figlia del defunto generale iraniano Qasem Soleimani .

Dichiarazioni importanti

Safieddine è apparso apertamente a eventi politici e religiosi, così come ai funerali dei combattenti di Hezbollah uccisi. Le sue dichiarazioni pubbliche hanno riflesso l’impegno del gruppo libanese per la causa palestinese.

“La nostra storia, le nostre armi e i nostri razzi sono con voi. Tutto ciò che abbiamo è con voi”, ha detto Safieddine nell’ottobre 2023 a Dahiyeh.

Safieddine ha espresso il suo parere su come Hezbollah vede la sua successione alla leadership in un discorso di luglio, dicendo: “Nella nostra resistenza… quando un leader viene martirizzato, un altro ne prende la bandiera e va avanti con una nuova, certa, forte determinazione”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano iraniano Khoursid, Safieddine sarebbe stato designato come prossimo leader di Hezbollah nel caso in cui “i sionisti riuscissero ad assassinare Hassan Nasrallah” durante un’assemblea generale nel 2008.

https://t.me/lantidiplomatico