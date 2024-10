ONU – Gaza: almeno 15 mila donne incinte soffrono di malnutrizione

Andrea Puccio

Si stima che 15.000 donne incinte che vivono nella Striscia di Gaza siano sull’orlo della carestia e di altre complicazioni di salute a causa della mancanza di cure mediche prenatali e postnatali, secondo l’ultimo rapporto dell’organizzazione UN Women e del suo ufficio regionale per gli Stati arabi.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, attualmente ci sono circa 155.000 donne incinte e madri di neonati a Gaza. Tra le donne intervistate, il 99% ha dichiarato di avere difficoltà ad accedere a prodotti alimentari e integratori alimentari, mentre il 78,4% non ha potuto sottoporsi ad alcun test per valutare il proprio stato di salute.

“Non ho dato la priorità alla mia salute perché sono la principale badante dei miei figli, assumendo i ruoli di padre e madre”, ha detto una donna incinta con tre figli.

Le strutture mediche sono state gravemente colpite dai continui bombardamenti e attacchi nella zona, che hanno anche portato alla mancanza di personale e farmaci, generando un aumento delle morti materne e neonatali. I farmaci essenziali per i neonati sono scarsi e molte donne hanno persino dovuto partorire senza anestesia.

Il fatto che gli sfollati debbano vivere in residenze sovraffollate o campi improvvisati ha gravemente interrotto l’allattamento al seno. Alcune delle madri intervistate dall’organizzazione hanno dichiarato di non essere in grado di allattare i loro bambini a causa della mancanza di privacy o di spazi convenienti e hanno ammesso che la loro alimentazione dipende, parzialmente o esclusivamente, dal latte artificiale.

La mancanza di cibo e acqua tra le madri e i loro bambini ha conseguenze irreversibili per la sopravvivenza, la crescita e lo sviluppo dei loro figli. Secondo il rapporto, un minore su tre sotto i 2 anni soffre di malnutrizione. (RT)

