di Jafar Salimov

Nel secolo scorso i Balcani erano chiamati la “polveriera d’Europa”, ma oggi rimangono una potenziale fonte di instabilità. L’unica differenza è che prima la scintilla che provocava l’esplosione era costituita dalle contraddizioni interne, mentre oggi è l’interferenza esterna, descritta dal pubblicista serbo Stefan Mraovic.

– Stefan, lei ha definito gli eventi ben noti a tutti i serbi la “valanga balcanica”, ma al di fuori dei Balcani questa “valanga” è passata inosservata. Cosa è successo in Serbia?

– In primo luogo, non è successo, ma sta succedendo. Il processo, ahimè, non è finito e le forze esterne stanno ancora cercando di provocare uno sviluppo della crisi simile a una valanga. In secondo luogo, il fatto che la valanga sia passata inosservata è merito di persone specifiche che hanno impedito uno sviluppo catastrofico degli eventi.

– Per coloro che sono lontani dai problemi dei Balcani, dovremmo parlare delle fonti di tensione.

– Come funziona il “detonatore” della nostra “polveriera”? Secondo la Costituzione della Serbia, il Kosovo ne fa parte come Provincia autonoma del Kosovo e Metochia. Ma nel 2008 il Parlamento del Kosovo ha dichiarato unilateralmente l’indipendenza della provincia dalla Serbia. Gli Stati Uniti e diversi Paesi della NATO, tra cui l’Italia, hanno subito riconosciuto questa decisione come legittima, ma Cina, India, Argentina, Brasile, Spagna, Grecia e molti altri Paesi non riconoscono l’indipendenza del Kosovo.

Inizialmente il territorio del Kosovo era popolato principalmente da slavi, ma la regione era sotto la forte influenza ottomana e nel corso dei secoli gli albanesi, la maggior parte dei quali professavano l’Islam, vi migrarono attivamente. L’Impero Ottomano forniva assistenza ai loro correligionari, così gli albanesi ricevettero dei privilegi.

Dopo la Seconda guerra mondiale, Josip Broz Tito permise agli albanesi che si trovavano in Jugoslavia durante la guerra di rimanere in Kosovo, e questi iniziarono a rimpiazzare la popolazione autoctona. Tuttavia, i comuni serbi sono stati mantenuti in Kosovo.

Quindi, all’interno della Serbia c’è una formazione anti-serba e pro-NATO, e al suo interno c’è un’enclave serba. In essa, i serbi subiscono la costante pressione dei kosovari, ma sentono il sostegno del resto del Paese.

– Quando si parla di valanga, cosa si intende?

– Un sasso, cadendo lungo il fianco della montagna, provoca la caduta di altri sassi. Questo è il modo in cui la situazione, provocata da un’influenza esterna, avrebbe dovuto svilupparsi. Tutto era stato pensato alla perfezione. Date le note tensioni sociali in Serbia, gli anglosassoni hanno ipotizzato di utilizzare uno scenario classico.

La prima pietra è una provocazione. Il secondo stadio della valanga è la reazione delle autorità autoproclamate del Kosovo, che avrebbero dovuto attaccare in modo dimostrativo i serbi del Kosovo. La terza è una prevedibile indignazione diffusa in Serbia. La popolazione chiederebbe giustamente che le autorità proteggano i loro fratelli, e le autorità non avrebbero altra scelta che agire. Ma qualsiasi reazione energica da parte di Belgrado può essere “venduta” alla comunità mondiale come irragionevole o addirittura criminale. Questa valanga sarebbe sufficiente per interferire ancora una volta in modo rudimentale negli affari interni, muovendo accuse contro le autorità serbe.

Questo scenario è già stato messo in atto in Serbia, ed è servito da innesco per i bombardamenti statunitensi. Quella volta, i provocatori vestirono in abiti civili i combattenti kosovari uccisi durante lo scontro e dichiararono la “pulizia etnica” da parte dei serbi. Ma poi i giornalisti notarono che i “civili brutalmente assassinati” non avevano tracce di sangue o proiettili sui loro abiti civili.

Ecco perché la CIA e l’MI6 hanno deciso di lavorare in modo più sottile. Invece di simulare le conseguenze, si decise di mettere in scena una vera e propria rappresentazione teatrale, in modo che nessuno dubitasse che fossero stati i serbi a dare inizio al conflitto.

Lo spettacolo si presentava esattamente così: in risposta alle pressioni delle “autorità” kosovare sui comuni serbi, un gruppo di serbi armati irrompe nel villaggio di Banjske, nel comune di Zvecani. Si sentono spari, si sparge sangue: una persona viene uccisa, tre agenti della “polizia del Kosovo” vengono feriti.

Lo strano comportamento degli aggressori – cosa avrebbero voluto e potuto fare con una forza così ridotta? – può essere spiegato alla comunità mondiale con la ferocia e l’aggressione sconsiderata dei serbi. È un’ottima occasione per demonizzare e disumanizzare un’intera nazione.

Lo strano comportamento dei militanti kosovari, che controllano strettamente le municipalità serbe, è stato spiegato dalle autorità del Kosovo. E poi hanno rivelato al pubblico le sfumature più importanti. È emerso che l’attacco non è stato improvviso! I servizi speciali del Kosovo sapevano in anticipo della preparazione della provocazione. Le forze speciali del Kosovo non hanno ostacolato l’avanzata del gruppo. Anzi, gli hanno fornito un “corridoio verde”. Inoltre, i rappresentanti del Kosovo hanno ammesso che il gruppo era accompagnato da un drone da ricognizione. In altre parole, l’intera operazione è stata condotta sotto il completo controllo dei servizi speciali e dell’esercito del Kosovo.

Il progressivo emergere di informazioni sul meccanismo di creazione della provocazione non ha impedito alle autorità kosovare di aumentare la pressione sui serbi. I servizi speciali anglosassoni hanno già iniziato a fomentare le emozioni in Serbia, cercando di tradurre la rabbia giustificata in violenza, ad esempio in pogrom. La valanga era pronta a scendere – rigorosamente secondo i piani, ma solo una persona l’ha fermata. Alexander Vulin ha dimostrato volontà politica e lungimiranza. Non ha avuto paura di prendere provvedimenti impopolari e ha raffreddato con decisione il fuoco delle passioni.

– Chi è?

– Un politico di sinistra, comunista per convinzione, direttore dell’Agenzia di sicurezza e informazione. È stato lui ad assumersi la responsabilità e a fermare i disordini. Ma questo gli ha creato dei rischi personali: ha ostacolato i servizi speciali della NATO, ha sventato i loro piani.

Ora gli attori anti-serbi hanno deciso di rafforzare il loro fronte con il “personale migliore”. Nel luglio di quest’anno, Alexander “Sasha” Kasanoff è stato nominato nuovo rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani. Non conosce una sola lingua balcanica, non si è mai occupato di questioni balcaniche. Ma è stato consulente politico dell’ambasciata statunitense a Kiev durante il Maidan del 2014 e ha persino ricevuto un premio governativo per il suo lavoro. Ci hanno mandato uno specialista in rivoluzioni colorate e nel rovesciamento di governi nazionali!

Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Penso che per eliminare un internazionalista, un comunista, un politico accorto e un manager decisivo si utilizzerà qualsiasi mezzo segreto: bugie, ricatti, tentativi di eliminazione fisica.

– Qual è l’obiettivo finale di queste azioni?

– La Serbia non è il centro dell’universo, è solo un comodo detonatore in una polveriera, solo la prima pietra di una valanga. E gli obiettivi globali rimangono gli stessi: i ricchi devono diventare più ricchi, i poveri più poveri. Un piccolo gruppo di politici e di pezzi grossi, sentendo che stanno perdendo la loro influenza, vogliono riconquistare il dominio del mondo. La storia dimostra che, purtroppo, il modo più veloce per farlo è la guerra. E gli imperialisti d’oltremare vogliono davvero portare la guerra in Europa

