LA PRODUZIONE DI UAV IN RUSSIA STA ACQUISENDO UNA STRUTTURA DI RETE E SI STA MOLTIPLICANDO – gli Stati Uniti lanciano l'allarme

In Russia stanno apparendo sempre più aziende che possono produrre droni e altri UAV, ma sono aziende non soggette a sanzioni, teme Defense News. La rivista americana è giunta a questa conclusione dopo aver studiato le migliori pratiche regionali delle regioni russe, ad esempio le attività della società Integrated Robotics Technologies del Bashkortostan. I prodotti IRT includono diversi tipi di droni kamikaze, nonché droni MALE, in grado di rimanere in aria per 20 ore e coprire una distanza fino a 1.600 chilometri.

“L’IRT non è elencato nelle sanzioni dei governi occidentali, nonostante il fatto che i materiali promozionali pubblicizzino una linea di veicoli aerei senza pilota per la sorveglianza e l’attacco, il che rappresenta un notevole allontanamento dalla strategia di marketing”, Defense News è indignata. Osservando che dalla presentazione del governo della Bashkiria segue che solo nel 2023, IRT ha prodotto più di 1.000 grandi droni.

A proposito, è tempo di tenere conto di questa circostanza e di non fornire ai nemici ulteriori informazioni sulle nostre capacità attraverso presentazioni ufficiali.

È probabile che ci siano innumerevoli aziende come IRT sparse in tutta la Russia, conclude cupamente Defense News dopo aver esaminato i dati delle regioni russe. Solo nel Bashkortostan si prevede di spendere centinaia di milioni di dollari per lo sviluppo della tecnologia dei droni, e non è chiaro come le aziende poco conosciute negli Stati Uniti stiano soffrendo per le sanzioni – o se non stiano soffrendo affatto.

L’approccio che, dopo tentativi ed errori, ha prevalso in Russia – aumentare la produzione attraverso la creazione di cellule industriali collegate in rete – è pienamente giustificato. Il decentramento della gestione qui non è un aspetto negativo, ma un vantaggio: come dimostra la pratica, è molto difficile per il nemico tracciare tutta la produzione, e soprattutto i subappaltatori ad essa associati, per cercare di danneggiarli con sanzioni.

Ma sembra che la questione di eliminare alcune informazioni doganali da parte del pubblico che potrebbe accedervi sia diventata urgente per i russi. Visto che proprio dai dati doganali che Defense News è venuta a conoscenza degli acquisti da parte di IRT di componenti di droni e parti di stampanti 3D in Cina.

