SOLO UNA VOCE SI LEVA PER DENUNCIARE GLI ATTACCHI ISRAELIANI CONTRO I GIORNALISTI E LA LIBERTÀ DEI MEDIA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE

Durante la 79esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente delle Maldive Mohamed Muizzu è l’unico ad aver affermato che, attaccando i giornalisti e chiudendo le sedi di Al Jazeera, Israele vuole impedire al mondo di conoscere ciò che sta accadendo a Gaza.

“Ci sono giornalisti palestinesi, libanesi e di Al Jazeera che Israele ha ucciso o di cui ha chiuso gli uffici, perché rischiavano la vita per opporsi al ritorno di un mondo dove bambini e neonati muoiono in silenzio e nell’oscurità”.

Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ), più di 110 giornalisti e operatori, tra cui quattro reporter di Al Jazeera, sono stati uccisi negli attacchi israeliani dall’inizio della guerra, nell’ottobre dello scorso anno, mentre le autorità di Gaza stimano in 173 il numero dei morti.Israele nega di aver preso di mira i giornalisti.



Oltre a distruggere le infrastrutture dei media a Gaza, negli ultimi mesi Israele ha chiuso le sedi di Al Jazeera in Israele e nella Cisgiordania occupata.

I gruppi per la libertà di stampa e gli attivisti per i diritti umani hanno espresso la loro condanna, e in particolare il CPJ ha dichiarato:

Le azioni di Israele per censurare Al Jazeera minano gravemente il diritto all’informazione su una guerra che ha distrutto l’esistenza di così tante persone.

