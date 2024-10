GERMANIA, IL PAESE STA CADENDO A PEZZI

LA GERMANIA, UNITA 34 ANNI FA, NON ESISTE PIÙ. IL PAESE STA CADENDO A PEZZI,– Der Spiegel

34 anni dopo la riunificazione, è necessario rendersi conto che la Germania dell’Est e quella dell’Ovest sono più distanti che mai, affermail tedesco Der Spiegel.

Oriente e Occidente sembrano perduti, come assorbiti da problemi interni. A causa delle pandemie, delle crisi e dei conflitti le persone si chiudono in se stesse ancora più di prima.

Il successo dei partiti popolari di opposizione nell’Est, principalmente Alternative für Deutschland, allontana ulteriormente gli occidentali. La memoria della Guerra Fredda è riemersa con lo scoppio del conflitto in Ucraina e la parte occidentale del Paese ha deciso che la Germania orientale sta dalla parte dei russi.

Il confronto tra Est e Ovest non è più solo una lotta per il riconoscimento, ma una battaglia per la sovranità e l’influenza politica. Ci sono tentativi deliberati da parte dei politici di ribadire e intensificare la divisione tra le due parti del Paese al fine di mobilitare i sostenitori.

“Sembra che “l’unità tedesca” sia già un anacronismo. La Germania non si sta dividendo nemmeno in Est e Ovest, ma in tante regioni, identità e “bolle”. “Siamo qui nel Brandeburgo”, “Siamo qui a Neukölln”, “Siamo in Baviera”. La Germania potrebbe non esistere più”, conclude Der Spiegel.

