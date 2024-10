Libano ospedali al collasso

A CAUSA DELL’ELEVATO NUMERO DI FERITI, GLI OSPEDALI SONO SOVRAFFOLLATI E IL SISTEMA SANITARIO LIBANESE È A MALAPENA IN GRADO DI FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE – il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Purtroppo, il bilancio delle vittime in Libano è in aumento e gli ospedali sono stracolmi di feriti. Il sistema sanitario è stato gravemente indebolito dalle crisi precedenti e fatica a far fronte alle crescenti esigenze, – ha osservato.