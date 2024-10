𝗜𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝗿𝗶 𝗲 𝗺𝗮𝗹𝗽𝗮𝗴𝗮𝘁𝗶, 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗨𝗘 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗿𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗹’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮

1177676128

La UE ha imposto per trent’anni la mannaia dell’austeritร , che ha avuto come effetto anche quello di indebolire l’istruzione pubblica. Ma sappiamo che la classe dirigente italiana รจ sempre stata “piรน realista del re”, e se arriviamo al punto che persino la Commissione Europea deferisce il paese alla Corte di giustizia UE, vuol dire che davvero l’alternativa รจ ormai una necessitร non piรน rimandabile.

Da docente precaria, posso dire che io e almeno mezzo milione di miei colleghi conosciamo bene l’uso abusivo di contratti a tempo determinato e di condizioni di lavoro e salariali discriminatorie. Non possiamo aspettarci regali, nรฉ da Roma nรฉ da Bruxelles. Possiamo solo organizzarci e lottare!

Marta Collot Pap