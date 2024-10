Anime belle contro il 7 OTTOBRE- come la PROPAGANDA criminalizza la RESISTENZA #OttolinaTV

Cari ottoliner,

il peggio del peggio…

come vi ricorderete il 7 ottobre, ha tirato fuori il peggio dalla propaganda imperialista occidentale, di destra e di sinistra. Da una parte i giornali di destra che invocavano senza troppi giri di parole alla strage e al genocidio per punire per sempre quella manica di selvaggi islamici e nemici dell’occidente che avevano osato ribellarsi. Dall’altra i giornali dei benpensanti e delle anime belle tipo Corriere e Repubblica, che dopo avere assistito in silenzio per decenni alla graduale estinzione del popolo palestinese e al loro confinamento nella grande riserva di Gaza, adesso si indignavano per il modo con cui la resistenza decideva di combattere la propria guerra di liberazione nazionale. Ad esempio che i palestinesi fossero costretti a combattere con armi rudimentali come kalashnikov e coltelli, per il semplice fatto che loro i carriarmati e le super tecnologiche armi occidentali non ce le hanno, era la riprova agli occhi di tutti i rampini e paolo mieli del mondo dell’inferiorità morale e umana dei palestinesi. Vi riproponiamo ora il pippone di Giuliano in cui percula gli spudorati tentativi dei nostri media di sostenere i fasciosionisti e criminalizzare la resistenza.