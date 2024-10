VALSUSA – DALLA PARTE DI CHI SI OPPONE ALLO SGOMBERO VIOLENTO DEL PRESIDIO NOTAV DI SAN GIULIANO E AGLI ESPROPRI

Manganelli e lacrimogeni ad Alta Velocità in Valsusa. Anche questa notte abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione della modalità violenta con cui si vuole portare avanti la realizzazione dell’Alta Velocità Torino Lione. Ingenti forze di polizia con ampio uso di lacrimogeni hanno sgomberato il presidio di San Giuliano che da anni sorge lungo la Statale 25 sui terreni oggetto delle procedute di esproprio da parte di Telt, la società preposta alla realizzazione della linea più stupida, inutile e distruttiva di Alta Velocità di tutta Europa. Uno sgombero che anticipa le procedure formali di esproprio che interessano circa mille persone proprietarie dei terreni interessati all’apertura di nuovi devastanti cantieri nella piana di Susa a metà 2025. Alle centinaia d attivisti che stanno resistendo in queste ore alla prevaricazione violenta voluta e fomentata da un fronte politico bipartisan va tutta la nostra solidarietà. Più che mai è importante far crescere la mobilitazione e la resistenza a questi nuovi barbari dell’affarismo e della speculazione.



Ezio Locatelli, segretaria nazionale Prc-Se e

segretario Circolo Prc-Se Bussoleno