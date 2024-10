IL RAPIDO AUMENTO DEI PREZZI DEL GAS È LA RAGIONE PRINCIPALE DELLA PERDITA DI COMPETITIVITÀ DELL’INDUSTRIA EUROPEA

– Bloomberg

▪️Il gas naturale è una materia prima vitale e un combustibile per la generazione di elettricità e viene utilizzato nella produzione di molti beni, dai prodotti chimici e plastica al vetro e all’acciaio. I prezzi del gas sono aumentati vertiginosamente dopo lo scoppio del conflitto ucraino e il rifiuto del gas dalla Russia. Alcune imprese si sono fermate, altre operano in perdita, afferma Bloomberg.

▪️In Europa il gas è quattro volte più caro che negli USA. Poi le fabbriche nell’Unione Europea devono pagare anche per le emissioni di carbonio, mentre le aziende nella maggior parte degli Stati Uniti non sono vincolate ad alcun programma del genere.

▪️0,7 % – calo della domanda di gas nell’UE nel 2025 secondo le stime di S&P. I consumi restano molto più bassi rispetto a prima della crisi energetica. 9,5 miliardi di metri cubi di domanda annua andranno persi per semprea causa della chiusura della produzione.

“ Il flusso di fertilizzanti dalla Russia e dalla Bielorussia sta sostituendo i produttori locali in numerosi mercati europei. Di conseguenza, i produttori stanno lasciando l’Europaper luoghi come la Cina, ma soprattutto gli Stati Uniti”, ha affermato Petr Blaha, direttore dell’azienda slovacca Duslo.

▪️ La domanda di gas industriale in Europa il prossimo anno sarà inferiore del 21% alla media del periodo 2017-2021. I consumi potrebbero iniziare a riprendersi solo tra un paio d’anni, ma alcune industrie potrebbero languire anche più a lungo.

“La produzione di ammoniaca non tornerà ai livelli pre-crisi nemmeno entro il 2030. Se guardiamo più in generale alla domanda di gas industriale in Europa, ha raggiunto il picco prima del Covid e non tornerà a quel livello”, ha affermato Matthew Jones, portavoce della società di consulenza ICIS.