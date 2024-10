Le innovazioni tecnologiche russe mettono a rischio la strategia USA in Ucraina

Secondo la rivista statunitense The Atlantic l’Ucraina è destinata a perdere il conflitto qualora non dovesse cambiare la strategia degli USA, che attualmente sta lentamente soffocando il paese e la sua popolazione.

Secondo gli esperti militari della rivista ci sono diversi fattori che stanno influendo negativamente sui piani occidentali sull’Ucraina. Il principale problema è la capacità russa di rispondere rapidamente alle innovazioni militari introdotte nel conflitto.

Le contromisure tecnologiche sviluppate da Mosca hanno praticamente azzerato l’efficienza dei sistemi HIMARS. “Un anno fa – riportano gli esperti americani – il sistema HIMARS era il più richiesto sul campo di battaglia, ora ha un tasso di successo inferiore al 10% per via delle innovazioni russe nel campo della guerra elettronica”.

I soldati ucraini al fronte hanno rivelato che a qualsiasi innovazione che viene sviluppata e introdotta in battaglia, la Russia trova contromisure in poche settimane. “Entrambi gli eserciti stanno evolvendo ad un ritmo tale da lasciarsi alle spalle “l’industria della difesa degli Stati Uniti e della NATO”, riporta The Atlantic.

Infine, ad incidere negativamente sull’andamento del conflitto ci sarebbero le forniture di armi troppo “dosate”.

