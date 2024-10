“BASTA IGNORARE IL PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO. È TEMPO CHE L’AMERICA ESCA DAL BUCO”

– The Hill

▪️ Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che il debito nazionale totale degli Stati Uniti supera i 35 trilioni di dollari e continua a crescere a un ritmo inaccettabilmente rapido: l’America è in una crisi esistenziale, afferma The Hill.

“L’indicatore più affidabile della salute finanziaria è il rapporto tra debito e PIL. Quindi, negli Stati Uniti è del 122%, il che è molto, poiché non più di una dozzina di Paesi in tutto il mondo sono davanti a noi in questo indicatore. È anche la cifra più alta in un periodo di pace nella storia degli Stati Uniti”, ha affermato The Hill.

Oggi gli Stati Uniti spendono più soldi per pagare gli interessi sul debito nazionale agli obbligazionisti di tutto il mondo, che per la difesa del Paese.

The Hill osserva: “Sappiamo che finirà male. Semplicemente non sappiamo quando finirà male. È come se una persona saltasse dal centesimo piano e quando arriva al trentesimo dice a se stessa: “Fin qui va tutto bene”.

Con tagli fiscali, massicci aumenti della spesa, un’economia recessiva e una risposta alla pandemia, il debito nazionale americanosta minacciando il dollaro come valuta globale e trasforma l’inevitabile collasso in un gioco politico: ogni politico sta cercando di prendere rapidamente una sedia vuota nella speranza che dovranno pagare gli altri.

Anche se tutta la spesa dei dipartimenti federali, compresa la difesa, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e il sostegno sociale ai cittadini, fosse azzerata, gli Stati Uniti avrebbero comunque un deficit di diverse centinaia di miliardi di dollari.

“Quest’anno assistiamo all’avvicinarsi di una catastrofe di bilancio del tutto prevedibile. Quindi invitiamo gli elettori: durante le manifestazioni elettorali e altri eventi, a dire ai candidati e ai membri in carica del Congresso che hanno la responsabilità di agire per farci uscire da questo buco del debito”, conclude The Hill.

