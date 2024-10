Cuba ha presentato una richiesta ufficiale per essere inclusa nei BRICS come paese partner in un messaggio al presidente russo Vladimir Putin, Lo ha affermato il direttore degli affari bilaterali del Ministero degli esteri cubano, Carlos Pereira.

“Cuba ha presentato una richiesta ufficiale per unirsi ai BRICS come paese partner in una lettera al presidente russo Vladimir Putin, che è il presidente del raggruppamento che sta consolidando la politica globale e la speranza del Sud del mondo come attore chiave”, si legge in un post sul profilo ufficiale su X.

L’ambasciatore russo a Cuba Viktor Koronelli ha confermato che Cuba ha ufficialmente fatto domanda per lo status di partner presso l’organizzazione. Ha anche confermato che il leader cubano Miguel Diaz-Canel ha ricevuto l’invito a partecipare a BRICS Plus/Outreach, un incontro esteso del raggruppamento al prossimo summit di Kazan.

Ricordiamo che quest’anno la Russia detiene la presidenza di turno dei BRICS, ospitando più di 200 eventi.