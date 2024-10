Intervista del ministro degli Esteri Sergey Lavrov alla rivista Newsweek

(7 ottobre 2024)

Domanda: Mentre il conflitto in Ucraina continua, quanto è diversa la posizione della Russia rispetto al 2022 e come vengono valutati i costi del conflitto rispetto ai progressi compiuti verso gli obiettivi strategici?

Sergey Lavrov: La nostra posizione è ampiamente nota e rimane invariata. La Russia è aperta a un accordo politico-diplomatico che dovrebbe rimuovere le cause profonde della crisi.

Dovrebbe mirare a porre fine al conflitto piuttosto che a raggiungere un cessate il fuoco. L’Occidente dovrebbe smettere di fornire armi e Kiev dovrebbe porre fine alle ostilità.

L’Ucraina dovrebbe tornare al suo status neutrale, non di blocco e non nucleare, proteggere la lingua russa e rispettare i diritti e le libertà dei suoi cittadini.

<…>

Il 14 giugno il presidente russo Vladimir Putin ha elencato i prerequisiti per l’accordo come segue: ritiro completo dell’AFU dalle regioni di DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson; riconoscimento delle realtà territoriali come sancito dalla Costituzione russa; status neutrale, non di blocco e non nucleare dell’Ucraina; la sua smilitarizzazione e denazificazione; garanzia dei diritti, delle libertà e degli interessi dei cittadini di lingua russa; rimozione di tutte le sanzioni contro la Russia.

Kiev ha risposto a questa dichiarazione con un’incursione armata nella regione di Kursk il 6 agosto. I suoi protettori, gli Stati Uniti e altri paesi della NATO, cercano di infliggere una «sconfitta strategica» alla Russia. Date le circostanze, non abbiamo altra scelta che continuare la nostra operazione militare speciale finché le minacce poste dall’Ucraina non saranno rimosse. <…>

Domanda: Quanto è probabile che si possa raggiungere una soluzione militare o diplomatica? O ritiene che esista un rischio maggiore che il conflitto si trasformi in qualcosa di ancora più grande, con le forze ucraine che ricevono armamenti NATO più avanzati ed entrano in territorio russo?

Sergey Lavrov: Fare supposizioni non è il mio lavoro. Quello che voglio dire è che stiamo cercando di estinguere questa crisi da più di un decennio, eppure ogni volta che mettiamo su carta accordi che vanno bene a tutti, Kiev e i suoi padroni fanno marcia indietro. <…>

Al momento, per quanto ne sappiamo, ripristinare la pace non fa parte del piano del nostro avversario. Zelensky non ha revocato il suo decreto che vietava i negoziati con Mosca. Washington e i suoi alleati della NATO forniscono supporto politico, militare e finanziario a Kiev affinché la guerra continui. Stanno discutendo di autorizzare l’AFU a usare missili occidentali a lungo raggio per colpire in profondità nel territorio russo. “Giocare col fuoco” in questo modo potrebbe portare a conseguenze pericolose. Come affermato dal presidente Putin, prenderemo decisioni adeguate in base alla nostra comprensione delle minacce poste dall’Occidente. Sta a voi trarre conclusioni.

Domanda:Quali sono i piani concreti della Russia, in linea con le sue partnership strategiche con la Cina e altre potenze, per realizzare cambiamenti nell’attuale ordine mondiale e come prevede che queste ambizioni si concretizzeranno in aree di intensa competizione e conflitto, tra cui il Medio Oriente?

Sergey Lavrov: Quello che abbiamo in mente è che l’ordine mondiale deve essere adattato alle realtà attuali. Oggi il mondo sta vivendo il “momento multipolare”. Lo spostamento verso l’ordine mondiale multipolare è una parte naturale del riequilibrio del potere, che riflette cambiamenti oggettivi nell’economia, nella finanza e nella geopolitica mondiale. L’Occidente ha aspettato più a lungo degli altri, ma ha anche iniziato a rendersi conto che questo processo è irreversibile.

<…>

La multipolarità si manifesta nel ruolo crescente delle associazioni regionali, come EAEU , SCO, ASEAN , AfricanUnion , CELAC e altre. I BRICS sono diventati un modello di diplomazia multilaterale. L’ ONU dovrebbe rimanere un forum per allineare gli interessi di tutti i paesi.

(Ministero degli Esteri russo)

