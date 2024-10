COLOMBIA TENTATIVO DI COLPO DI STATO, IL GOVERNO CON GUSTAVO PETRO, SOLIDARIETÀ DA CUBA

Colombia: il governo serra i ranghi con il presidente Petro

Alti funzionari del governo colombiano – ministri e direttori di enti pubblici – si sono stretti attorno al presidente Gustavo Petro, denunciando che il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) del Paese “si è arrogato una competenza inesistente”, per essersi “attribuito in maniera eccesiva la funzione di indagare su un rappresentante costituzionale” invece che sulla sua campagna elettorale, come stabilito dalla legislazione locale, secondo una dichiarazione pubblica rilasciata dal presidente sul social network X.

En Defensa de la Democracia.

Comunicado público del gobierno. pic.twitter.com/Zs8s6EWXyH — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2024

“Il CNE ha formulato accuse contro il presidente della Repubblica di Colombia, che ha piena giurisdizione soggettiva e funzionale. Così facendo, il CNE si è arrogato una competenza che non esiste nel sistema costituzionale colombiano, poiché ha violato il giusto processo previsto dalla Convenzione americana dei diritti umani e ha ignorato la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani”, si legge nel testo.

I funzionari denunciano che l’organo elettorale “ha mescolato criteri che dovrebbero essere chiaramente differenziati”, in quanto, da un lato, c’è “la sua competenza a indagare sulla campagna elettorale” e, dall’altro, “si è eccessivamente attribuito la funzione di indagare su una persona di nomina costituzionale, come il presidente”.

Sostengono inoltre che le azioni del CNE contravvengono alla “giurisprudenza costituzionale”, perché la decisione di aprire una denuncia contro il capo di Stato per il presunto superamento dei tetti di finanziamento nella corsa del 2022 dimostrerebbe “la perdita di obiettività e imparzialità” dei magistrati dell’organo elettorale.

Dal loro punto di vista, quindi, l’istituzione elettorale cercherebbe di “bloccare il progresso delle politiche pubbliche e delle riforme sociali promosse dal governo eletto dal popolo”.

“I firmatari rappresentano il primo governo progressista nella storia del Paese e circondiamo il presidente, rispettando la dignità che la Costituzione e il popolo colombiano gli riconoscono”, hanno affermato, invitando ed esortando ‘a difendere la democrazia e lo Stato di diritto’.

L’ALBA-TCP ribadisce la denuncia del tentativo di golpe in Colombia

L’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America- Trattato di Commercio dei Popoli (ALBA-TCP) ha ribadito la denuncia del rischio di un colpo di Stato in Colombia.

Il segretario esecutivo dell’ALBA-TCP, Jorge Arreaza, ha chiesto di rispettare la volontà democratica e popolare del popolo colombiano e di neutralizzare il tentativo di colpo di Stato istituzionale contro il governo del presidente Gustavo Petro.

#Hoy | Secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Jorge Arreaza, vía Telegram:



El 13 de septiembre pasado, el ALBA-TCP emitió un comunicado alertando sobre "el riesgo latente e inminente de un golpe de Estado en Colombia", a partir de una serie de denuncias hechas por el propio… pic.twitter.com/0YM5aDGe7B — ALBA-TCP (@ALBATCP) October 9, 2024

La denuncia del presidente Petro è avvenuta prima del messaggio della Camera Plenaria del Consiglio Nazionale Elettorale, che ha deciso di aprire un’inchiesta e di presentare accuse contro la campagna presidenziale della coalizione Patto Storico, rappresentata “dai cittadini Gustavo Petro Urrego, candidato; candidato; Ricardo Roa Barragán, responsabile della campagna elettorale; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesoriere; María Lucy Soto Caro e Juan Carlos Lemus Gómez, revisori dei conti; il movimento politico Colombia Humana e il partito politico Unión Patriótica (UP); per la presunta violazione del regime di finanziamento delle campagne elettorali”.

Il 13 settembre, l’ALBA-TCP ha pubblicato un comunicato in cui avverte del “rischio latente e imminente di un colpo di Stato in Colombia”, sulla base di una serie di denunce fatte dallo stesso Gustavo Petro

Tentativo di golpe in Colombia: solidarietà a Petro dal presidente cubano

Il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha espresso solidarietà al suo omologo colombiano, Gustavo Petro, che ha denunciato la realizzazione di un golpe per spodestarlo.

“Tutta la nostra solidarietà al presidente della Colombia, Gustavo Petro, che ha denunciato il tentativo di sovvertire la volontà popolare come parte delle azioni delle oligarchie della regione contro i governi progressisti”, ha dichiarato il capo di Stato cubano in un messaggio sul suo account sul social network X.

Toda nuestra solidaridad con el Presidente de #Colombia @petrogustavo, quien denunció un intento de subvertir la voluntad popular como parte de las acciones de las oligarquías en la región contra los gobiernos progresistas. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 9, 2024

Il presidente colombiano ha denunciato che è stato lanciato un colpo di Stato contro di lui e contro la coalizione politica che lo sostiene Pacto Histórico.

“Il colpo di Stato è iniziato”, ha dichiarato Petro dopo il messaggio della plenaria del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), che ha deciso di aprire un’indagine e presentare accuse contro la campagna presidenziale del primo e del secondo turno della coalizione Pacto Histórico