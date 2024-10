Transnistria l’OSCE Transistr

riceviamo e pubblichiamo

Consiglio Supremo della Pridnestrovie: una provocazione la risoluzione dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE sulla RMP

La ragione dell’adozione di questo documento in luglio, da parte dei parlamentari Pridnestroviani è legata alla risoluzione di pochi giorni prima, in cui l’Assemblea parlamentare dell’OSCE riunita a Bucarest rilevava “…un deterioramento dei diritti umani nella regione di Pridnestrovie della Repubblica di Moldova”. Questa definizione è come loro chiamano la Repubblica Moldava di Pridnestrovie. L’essenza della risoluzione completamente infondata è la seguente:

in primo luogo, i partecipanti al Forum OSCE di Bucarest, che “… hanno accolto il programma di riforma senza precedenti del governo della Repubblica di Moldova”, ma senza dire che dal 2020, queste “riforme” hanno provocato un calo della produzione, la migrazione di massa della popolazione dalla Moldavia, un aumento senza precedenti delle tensioni interetniche e l’abrogazione dei legami reciprocamente vantaggiosi con la Russia e la CSI.

In secondo luogo, l’OSCE ha mostrato la sua politicizzazione, “invocando costantemente il governo della Repubblica di Moldova a continuare a lavorare sull’integrazione come membro a pieno titolo dell’UE”.

In terzo luogo, la RMP è accusata di “numerose violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il sistema politico pridnestroviano è definito autoritario “.

In quarto luogo, le forze di sicurezza della Pridnestrovie sono definite “illegali”, mentre i media pridnestroviani sarebbero “rigorosamente controllati ”dal regime separatista”.

In quinto luogo, (e questa è una delle principali tesi della risoluzione) si afferma che il formato “5 + 2” riconosciuto a livello internazionale, presumibilmente “non funziona”, seguito da una richiesta di “ritirare forze armate russe e munizioni” dalle basi del Dniester.

Sesto, l’AAP dell’OSCE, le cui risoluzioni, notiamo, sono di natura raccomandativa, chiede “libero accesso alla regione di Pridnestrovie per i funzionari pubblici della Moldavia, al fine di ‘adempiere ai loro doveri’ ”. Cioè, si chiede lo smantellamento dello stato di Pridnestrovie e del trasferimento della RMP sotto l’autorità dell’attuale regime nazionalista pro-rumeno a Chisinau.

Settimo, al fine di privare la Pridnestrovie del controllo sulla situazione nella zona di sicurezza del conflitto moldavo-pridnestroviano, i paesi occidentali dell’OSCE chiedono che Tiraspol “rimuova i posti di blocco installati illegalmente lungo il perimetro della zona di sicurezza”.

Ottavo, si pone la questione di “rimuovere tutte le restrizioni imposte alle attività delle autorità pubbliche della Repubblica di Moldavia” in RMP, cioè ancora una volta l’obiettivo è distruggere lo stato della Pridnestrovie e porre i suoi cittadini sotto il controllo dei nazionalisti filo-rumeni a Chisinau

Nono, il documento si riferisce del “sostegno alle autorità della Repubblica di Moldova allo stato di diritto in tutto il paese”. Questo è lo stesso del paragrafo precedente

Questi sono i punti principali della risoluzione di Bucarest, che ricorda le parole d’ordine della propaganda moldava e rumena del 1990-1992. Come è diventato possibile un tale degrado dei parlamentari occidentali? Il fatto è che la Russia e la Bielorussia non hanno preso parte alla riunione dell’OSCE dell’AAP; semplicemente non era consentita la loro presenza lì, citando il fatto di ciò che l’Occidente ha deciso unilateralmente: “La Federazione Russa ha perso lo status di un’Alta Parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il 16 settembre 2022”.

Naturalmente, tale illegalità a livello di organizzazione internazionale svaluta sia i documenti dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, adottata senza la partecipazione di paesi che svolgono un ruolo valutativo della struttura della sicurezza europea, sia il potenziale dell’assemblea stessa.

E questo è facile da dimostrare. Una serie di cliché di accuse contro la Russia e la RMP, tradisce la paternità di questa risoluzione di bassa qualità. Questi sono plausibilmente i rappresentanti di Chisinau e Bucarest. L’attuale generazione di governanti della Moldavia non è nemmeno in grado di capire che le accuse contro la Pridnestrovie non sono supportate dai fatti, mentre queste accuse, al contrario, sembrano molto rilevanti in relazione alla Moldavia

Ecco solo alcuni fatti.

Non un singolo Media è bloccato in Pridnestrovie, non una singola risorsa Internet è vietata, mentre circa un centinaio di mass media sono vietati in Moldavia.

Nelle reti via cavo pridnestroviane è possibile osservare canali locali, russi, ucraini, bielorussi e occidentali, mentre c’è un completo scompiglio in Moldavia. Così, il 10 luglio, i media hanno riferito che un funzionario governativo di alto rango è stato licenziato a causa di uno dei nazionalisti filo-governativi che, ascoltando una conversazione di questo funzionario, ha sentito che stava ascoltando un programma con la partecipazione del giornalista russo Vladimir Solovyov.

Nella RMP, non un singolo partito è vietato, mentre in Moldavia molti sono stati vietati, e il processo di repressione è in costante aumento. Così, il 10 luglio, i media hanno riferito che un’altra ricerca è stata effettuata nell’ufficio di un partito filo-russo. Allo stesso tempo, 6 persone sono state trattenute

In Pridnestrovie ci sono 3 lingue ufficiali, con una legislazione linguistica non variata, mentre la lingua russa è metodicamente espulsa in ogni parte della Moldavia. Così, l’8-9 luglio, è stato riferito che d’ora in poi in poi la documentazione non sarà duplicata in russo. Allo stesso tempo, i media hanno riferito che l’Università slava stava “sospendendo” il suo lavoro a Chisinau.

La Pridnestrovie, che fin dall’inizio è impegnata per rafforzare un forte consolidamento della pace sul Dniester, il 17 maggio 2024, invitò la Moldavia a firmare una dichiarazione che stabilisse una risoluzione, in cui tutte le questioni controverse, si sarebbero affrontate solo attraverso negoziati. Pochi giorni fa l’autorità di Chisinau lo ha respinto, il che aumenta oggettivamente il rischio di una nuova guerra.

La RMP adempie con rigore a tutti gli obblighi commerciali ed economici nei confronti della Moldavia e non ricorre a misure di pressione economica su Chisinau, mentre il regime nazionalista filo occidentale della Repubblica di Moldova colpisce costantemente la nostra economia, cercando di fiaccare il bilancio statale pridnestroviano e provocare una catastrofe umanitaria nel nostro paese.

Questa lista può andare avanti e avanti, ma quanto sopra è sufficiente. L’OSCE lo sa? Sicuramente, dal momento che la missione sul campo dell’OSCE nella Repubblica di Moldova, che lavora su entrambe le rive del Dniester, ha una banca dati completa sulle relazioni moldavo-pridnestroviane. Allora che problema c’e’?

Il punto è il pregiudizio anti-Pridnestrovie e anti-russo dell’Autorità europea, le cui risoluzioni sono dettate, come mostra l’analisi oggettiva sopra fatta, esclusivamente da considerazioni geopolitiche. Sono basate sugli interessi dell’Occidente, che sta effettivamente conducendo una guerra ibrida contro la Russia e la Cina, considerando la RMP come uno dei suoi piccoli avversari.

Questo può anche essere dimostrato.

In precedenza, entrambe le parti del conflitto moldavo-pridnestroviano erano invitate a tali Forum, dove, in un dibattito pacato, potevano presentare le loro posizioni e rispondere alle domande derivanti da diplomatici o parlamentari dei paesi membri dell’OSCE. Le delegazioni dell’OSCE e delle Autorità UE hanno avuto l’opportunità di visitare sia la Moldavia che la Pridnestrovie per studiare ciò che stava accadendo sul posto. Ma ora non ci sono più inviti o visite di delegazioni rappresentative.

Si ha l’impressione che, cercando di screditare la democrazia pridnestroviana sullo sfondo del regime nazionalista filo occidentale di Chisinau, i parlamentari dell’OSCE non solo si stiano rendendo ridicoli, ma ostacolino anche il lavoro fruttuoso della missione OSCE in Moldavia.

Sulla base di ciò, la reazione del Consiglio Supremo della RMP sembra estremamente logica e provata. Come ha illustrato bene il politologo A. Safonov: “…i deputati pridnestroviani hanno ribadito che la risoluzione è un insieme di alcuni cliché, accuse e chiamate, la maggior parte dei quali sono nella natura di accuse infondate e non sono coerenti con i rapporti dell’OSCE precedentemente inviati. Il documento manca di imparzialità e obiettività. Inoltre, abbiamo davanti a noi un tentativo di offendere e umiliare il popolo di Pridnestrovie, le sue autorità statali e i suoi cittadini. Allo stesso tempo, i firmatari del documento hanno ignorato i problemi esistenti, associati alla massiccia violazione da parte della Moldavia dei diritti dei cittadini di Pridnestrovie”.

La risoluzione dell’OSCE compie un passo determinante nel favorire l’esplodere della situazione sul Dniester: il testo del documento, come abbiamo visto sopra, “blocca artificiosamente il formato di negoziazione internazionale 5 + 2”. Ripetiamo: questa è una pugnalata al lavoro degli organi centrali dell’OSCE e della missione OSCE in particolare nella Repubblica Moldova. Nel contempo, il ruolo di questa missione resta estremamente importante nelle circostanze attuali, la missione è per molti versi un collegamento tra Chisinau e Tiraspol.

I deputati pridnestroviani hanno invitato l’OSCE e i parlamentari UE a “ripensare e riconsiderare i suoi approcci e il suo ruolo nell’insediamento di Pridnestrovie e a continuare ad astenersi dal far circolare accuse immotivate, poiché queste ostruiscono il raggiungimento di una soluzione duratura ed equa del conflitto”. Naturalmente, il Consiglio Supremo della RMP non è così ingenuo da credere che i parlamentari occidentali cambieranno senza indugio le loro menti e inizieranno a dire la verità.

Ma d’altra parte, i deputati pridnestroviani hanno dimostrato di comprendere perfettamente il meccanismo e gli obiettivi di creare falsi faldoni informativi, realizzati con l’obiettivo di accusare la RMP di rifiutarsi di lavorare con la missione da campo dell’OSCE. Le speranze di Chisinau di essere in grado di isolare la Pridnestrovie e impedirle di lavorare con le strutture internazionali e trasferire lo status del conflitto moldavo-pridnestroviano da quello internazionale (che è stato legittimato dal formato 5+2) a quello intra-moldova, per una pressione senza ostacoli sulla popolazione di Pridnestrovie è destinato al fallimento.

Ciò non potrà avvenire nemmeno con l’aiuto di documenti come la risoluzione del vertice di Bucarest dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE.

A cura di Enrico Vigna, IniziativaMondoMultipolare/CIVG