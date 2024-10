‘Infosfera globale’ o ‘apocalittismo difensivo’? Mah …

Gennaro Sangiuliano e il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli

L’era dell’egemonia culturale delle Destra è iniziata, si fa per dire, il discorso in Commissione del neoministro della Cultura Alessandro Giuli ne è un fulgido esempio

8 ottobre 2024. ‘La quarta rivoluzione epocale della storia delineante un’ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell’infosfera globale. Il rischio che si corre è duplice e speculare, l’entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della iper-tecnologizzazione e per converso l’apocalittismo difensivo che rimpiange una immagine del mondo trascorsa impugnando una tecnologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro intese come una minaccia… ’, Alessandro Giuli ministro della Cultura.

26 settembre 2024. ‘Il 2 ottobre partirà il servizio civile in agricoltura’ annuncia il ministro Francesco Lollobrigida che aggiunge: ‘Per la prima volta i giovani potranno servire la Patria con una attività di valore agricolo. Sarà un anno a spese dello Stato che vuole valorizzare questa attività’.

25 settembre 2024. ‘Nessuno vuole il deposito di scorie nucleari? Facciamone tre: Nord, Centro e Sud’. Questo è quanto ha proposto il ministro Gilberto Pichetto Fratin per trovare un luogo dove depositare le scorie nucleari prodotte centrali nucleari oltre 40 anni fa.

25 settembre 2024. Vittorio Feltri (FdI) ha dichiarato: ‘A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti’.

26 agosto 2024. Giovani FdI, Procaccini alla Bbc: ‘Saluto fascista? Accade pure allo stadio, è solo un gesto di ribellione’.

22 agosto 2024. Antonio Tajani ministro degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale sulla polemica per lo Ius Scholae ha precisato: ‘Io non è che voglio aprire le frontiere a cani e porci’.

21 agosto 2024. Pietro Senaldi, giornalista e condirettore del quotidiano Libero, in una trasmissione televisiva ha affermato: ‘Questo governo sta cercando di riformare una cosa che è uno dei cancri del Paese, la Magistratura‘.

11 agosto 2024. Il Generale Vannacci deputato al Parlamento europeo per la Lega: ‘Un mio partito? No, è un’associazione presieduta da un amico e camerata’.

8 agosto 2024. Il Generale Vannacci interviene nella trasmissione di Retequattro Zona Bianca che va in onda in prima serata (21:20) dicendo: ‘Non ho problemi a slacciarmi i pantaloni per dimostrare di essere uomo’.

7 agosto 2024. L’ex ministro della cultura Sangiuliano ha detto: ‘Il Consiglio dei ministri vara il Comitato per celebrare 2 secoli e mezzo di Napoli’

7 agosto 2024. Giorgia Meloni dopo il suo viaggio in Cina ha dichiarato: ‘Ho portato mia figlia in Cina per dimostrare che il lavoro non è incompatibile con la maternità’.

4 agosto 2024. Federico Mollicone deputato di FdI sulla strage fascista del 2 agosto 1980 ha dichiarato: ‘Sentenze teorema per colpire la Destra’

23 luglio 2024. Ignazio Benito Maria La Russa, presidente del Senato, a proposito del pestaggio del giornalista di La Stampa, Andrea Joly, ha detto: ‘Condanna assoluta e totale, ma lui non si è dichiarato’. Ed ancora: ‘Ci vuole un modo più attento di fare incursioni giornalistiche. Non sto giustificando niente. Non credo però che il giornalista passasse lì per caso’.

20 luglio 2024. ‘Berlusconi ha servito la nazione come Falcone e Borsellino’. A dirlo è Lucio Malan, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia in Senato.

19 luglio 2024. ‘Come fa una famiglia di quattro persone a vivere con 4.000 euro al mese?’, Flavio Briatore.